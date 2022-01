Les craintes d’exclusivité du jeu suite à l’accord Microsoft / Activision effacent 20 milliards de dollars de l’évaluation de Sony

En bref : L’ensemble de l’industrie du jeu vidéo ressent les ondes de choc de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, y compris Sony, le concurrent console de la firme de Redmond. Les actions de la société japonaise ont chuté de 13% après l’annonce de l’accord d’hier, effaçant 20 milliards de dollars de sa valorisation en une seule journée.

Microsoft a choqué l’industrie avec ce qui serait le plus gros contrat du fabricant de Windows à ce jour, battant les 26,2 milliards de dollars qu’il a payés pour LinkedIn en 2016, le contrat de 19,7 milliards de dollars avec Nuance Communications et près de dix fois les 7,5 milliards de dollars qu’il a payés pour la société mère de Bethesda, ZeniMax.

Pour les consommateurs, l’acquisition verra de nombreux jeux actuels et futurs d’Activision arriver sur les services d’abonnement Xbox Game Pass et PC Game Pass, mais pas avant la conclusion de l’accord en 2023. Certaines des adresses IP les plus connues d’Activision Blizzard incluent Diablo, Overwatch et la série incroyablement populaire Call of Duty.

Cette décision a fait craindre aux propriétaires de PlayStation que Call of Duty devienne une exclusivité Xbox / PC. Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a tenté de dissiper ces inquiétudes en disant: «Je dirai simplement aux joueurs qui jouent aux jeux Activision Blizzard sur la plate-forme de Sony: ce n’est pas notre intention d’éloigner les communautés de cette plate-forme et nous sommes restés engagés. pour que. »

Cependant, Spencer a fait une promesse similaire lorsque Microsoft a acquis Bethesda, et tandis que Deathloop et Ghostwire : Tokyo ont conservé leur exclusivité chronométrée sur PlayStation 5, Starfield sera une exclusivité Xbox/PC, tout comme Elder Scrolls 6. Spencer a dit que Microsoft continuerait à développer « certains des jeux d’Activision » pour les consoles PlayStation ; nous devrons attendre et voir si Call of Duty en fait partie.

Quoi qu’il arrive avec l’exclusivité du jeu, l’accord avec Microsoft a certainement inquiété les investisseurs de Sony. Bloomberg rapporte que les actions de la société ont chuté de 13% à Tokyo mercredi, effaçant 20 milliards de dollars de sa valeur et marquant leur plus forte baisse depuis octobre 2008.