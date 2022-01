L’échange Crypto.com est compromis, mais le PDG minimise la gravité

Point de vue de l’éditeur : l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde a apparemment subi une faille de sécurité dans laquelle environ 4 600 tokens Ethereum d’une valeur de plus de 14 millions de dollars ont été volés. Ce n’est pas une petite somme d’argent, mais les choses auraient pu être bien pires si l’incident avait duré plus longtemps.

L’un des plus grands échanges cryptographiques au monde a apparemment subi une faille de sécurité dans laquelle environ 4 600 jetons Ethereum d’une valeur de plus de 14 millions de dollars ont été volés.

Crypto.com sur Twitter a déclaré qu’un petit nombre d’utilisateurs ont connu activité non autorisée dans leurs comptes. L’échange a ajouté que tous les fonds sont sûrs, mais par prudence, ils exigent que tout le monde se reconnecte à son compte et réinitialise son authentification à deux facteurs.

Société de sécurité et d’analyse de données Blockchain PeckShield mentionné au moins 4 600 pièces ETH ont été volées, notant que la moitié d’entre elles étaient lavées via Tornado Cash, un service de mixage qui rend la cryptomonnaie plus difficile à tracer. PeckShield a déclaré à Decrypt qu’il pensait que la véritable ampleur du piratage était « définitivement pire ».

Kris Marszalek, PDG de Crypto.com intervint quelques heures plus tard, réitérant qu’aucun fonds client n’avait été perdu. Il a déclaré que le temps d’arrêt du système de retrait était d’environ 14 heures, ajoutant que son équipe avait renforcé l’infrastructure en réponse à l’incident.

Regarder commentaires sur Twitter, il semble que Crypto.com ait résolu le problème pour certains utilisateurs, mais pas pour tous.

Crypto.com est rapidement devenu l’un des noms les plus reconnus de la crypto-monnaie grâce à une forte poussée marketing. En juillet 2021, la société s’est associée à l’ Ultimate Fighting Championship pour devenir leur partenaire de marque de kit de combat. L’échange en novembre a acheté les droits de dénomination du Staples Center de Los Angeles. Il sera connu sous le nom de Crypto.com Arena pendant les 20 prochaines années.

