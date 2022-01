Le secret de la rivière qui devient arc-en-ciel sur 90 kilomètres de long

De mai à décembre, ses eaux prennent des nuances allant du rouge au bleu, en passant par l’orange et le vert dans un spectacle naturel qui ne se produit nulle part ailleurs sur Terre.

Juste à l’est des Andes, au centre de la Colombie, coule un fleuve unique au monde. Il s’appelle Caño Cristales, littéralement canal de cristal, et pendant certains mois de l’année, il offre un spectacle naturel à couper le souffle. De juin à décembre, ses eaux prennent des teintes très particulières, allant du rouge au bleu, orange et vert, faisant de ce cours d’eau une sorte d’arc-en-ciel liquide de plus de 90 kilomètres de long. Sans aucun doute, c’est l’un des phénomènes naturels les plus surprenants, se produisant le long des roches anciennes de la Sierra de la Macarena, qui sont estimées parmi les plus anciennes du monde, remontant à environ 1,2 milliard d’années.

Beaucoup pensent à tort que les couleurs de Caño Cristales dérivent de la présence d’algues ou de mousses inhabituelles. Le vrai secret, cependant, dépend d’une plante aquatique appelée Macarenia clavigera, une espèce endémique de la région qui, lorsqu’elle est exposée aux rayons du soleil, prend une couleur rouge-rose particulièrement vive. Lorsqu’elle est à l’ombre, au contraire, elle donne une couleur vert vif qui, associée aux minéraux typiques de cette région, rend les eaux de cette rivière incroyablement vibrantes.

Comme indiqué, les différentes couleurs ne sont visibles que de juin à décembre, lorsque le niveau de l’eau et la bonne quantité d’ensoleillement permettent au Macarenia clavigera prendre ses teintes lumineuses. De janvier à mai (saison sèche), la rivière peut même s’arrêter complètement de couler, forçant cette plante aquatique à une hibernation incolore.

Caño Cristales est l’une des destinations incontournables pour les touristes visitant la Sierra de la Macarena, mais les habitants de la région connaissent la rivière et ses couleurs incroyables depuis des générations. Certains de ses endroits les plus spectaculaires ont reçu des noms évocateurs de la part des habitants, notamment la piscine Carol, du nom d’un homme qui avait entendu dire que l’accouchement était moins douloureux dans l’eau et a exhorté sa femme à donner à la lumière leur fille Carol dans l’étang tranquille. en aval de la cascade.