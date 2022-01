Un nouveau Killer Instinct pourrait être en développement par Bandai Namco

Le géant de Redmond compte d’innombrables franchises après 20 ans dédiés au monde du jeu vidéo. Beaucoup d’entre eux dans l’oubli et certains que les fans veulent revenir avec style. Cela se produit avec Killer Instinct, le jeu de combat de Microsoft pourrait revenir de la main de Bandai Namco.

Killer Instinct pourrait avoir plus de sens que jamais maintenant

Ces jeux ont commencé au siècle dernier aux mains de Rare et, après l’achat du studio Microsoft, ont relancé la franchise aux mains de Double Helix Games et Iron Galaxy Studios. Le jeu a toujours ses fans inconditionnels qui apprécient les tournois de l’ancien jeu, sorti en 2013.

Ces mêmes fans sont ceux qui veulent le retour de Killer Instinct. Après le lancement en 2013, Amazon a acquis Double Helix Games en 2014 et le duo qui avait créé le jeu a été brisé et les espoirs pour l’avenir aussi. Mais même si cela fait un moment que nous n’avons pas vu d’activité à ce sujet, les événements récents ont suggéré que tout espoir n’est pas perdu.

Peu de temps après que le patron de la Xbox, Phil Spencer, ait suggéré que Killer Instinct pourrait un jour revenir, il a été divulgué qu’un nouveau jeu de la série était en développement actif. Ce qui n’a pas été divulgué, c’est qui travaille sur le jeu. Nombreux sont ceux qui souhaitent que le géant de Redmond rachète NetherRealm Studios à Warner Bros Games pour disposer d’un studio spécialisé dans ce type de jeu.

Dans un récent article sur Windows Central, le journaliste Jez Corden affirme avoir entendu « la plus vague des rumeurs non fondées » que Bandai Namco pourrait être impliqué dans le développement d’un nouveau jeu Killer Instinct.

Ce ne serait pas déraisonnable puisque ce studio a développé des jeux de combat très intéressants comme Soulcalibur, Tekken et Super Smash Bros. Ultimate. Cependant, c’est le type de rumeur avec peu de fondement et de fondement et nous vous recommandons de le prendre avec un certain scepticisme.