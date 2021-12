Une sonde de la NASA touche le soleil pour la première fois de l’histoire : le record Parker Solar Probe

La NASA a annoncé que la sonde solaire Parker avait touché le Soleil, la première de l’histoire. Le record a été atteint trois ans après le lancement.

Le 28 avril de cette année a été posé un autre jalon dans l’histoire de l’exploration spatiale : pour la première fois, en effet, une sonde a réussi à toucher le Soleil, ou plutôt la partie la plus externe de son atmosphère turbulente, la couronne solaire. L’étape pionnière, qui vient d’être annoncée par la NASA, a été franchie par la sonde solaire Parker, lancée le 12 août 2018 à 9h33 (heure italienne) depuis Cap Canaveral au sommet d’une colossale fusée Delta IV Heavy. Après des années de voyage et plusieurs records battus, comme celui de l’objet artificiel le plus proche de l’étoile et le plus rapide jamais réalisé, lors du huitième survol autour du Soleil, il a intercepté les conditions magnétiques et particulaires qui ont confirmé aux scientifiques le « toucher » et le traversée de l’atmosphère, qui a eu lieu à environ 13 millions de kilomètres de la surface de l’étoile.

Comme l’explique la NASA dans un communiqué, le Soleil n’a pas une surface solide comme celle d’une planète, mais « une atmosphère surchauffée, constituée de matière solaire liée au Soleil par la gravité et les forces magnétiques ». « Lorsque la chaleur et la pression croissantes éloignent ce matériau du soleil, il atteint un point où la gravité et les champs magnétiques sont trop faibles pour le contenir. Ce point, connu sous le nom de surface critique d’Alfvén, marque la fin de l’atmosphère solaire et le début du vent solaire », précise l’agence aérospatiale américaine. Jusqu’à l’exploit de la sonde solaire Parker, les scientifiques ne savaient pas où commençait la surface critique d’Alfven, qui se trouverait entre 6,9 ​​et 13,8 millions de kilomètres de la surface.

Comme indiqué, la sonde a dépassé le seuil critique et est entrée dans la couronne solaire à environ 13 millions de kilomètres de la surface, soit un peu moins de 20 rayons solaires. « Nous nous attendions à ce que, tôt ou tard, nous rencontrions la couronne pendant au moins une courte période, mais c’est très excitant de l’avoir déjà atteint », a déclaré le professeur Justin Kasper, professeur à l’Université du Michigan, directeur de BWX. Technologies, Inc et parmi les scientifiques impliqués dans la mission de la NASA.

Lors de son huitième survol historique autour de l’étoile, la sonde est entrée et sortie plusieurs fois de la couronne de l’étoile, dont la surface n’est pas aussi lisse qu’une boule, précise la NASA, mais comme prévu elle présente des creux et des ondulations. Mais comment les scientifiques ont-ils compris que la sonde avait franchi la « frontière » et était entrée dans la couronne, touchant le Soleil ? A un certain moment de son parcours, la sonde s’est retrouvée dans une zone appelée « pseudostreamer », dans laquelle les conditions étaient beaucoup plus calmes que celles environnantes : les particules étaient en effet plus lentes et le nombre de lacets, structures magnétiques, était réduit les zigzags typiques du vent solaire. « Pour la première fois, le vaisseau spatial s’est retrouvé dans une région où les champs magnétiques étaient suffisamment puissants pour dominer le mouvement des particules. Ces conditions étaient la preuve définitive que le vaisseau spatial avait dépassé la surface critique d’Alfvén et était entré dans l’atmosphère solaire, où les champs magnétiques façonnent le mouvement de tout dans la région », a commenté la NASA.

La première étape n’a duré que quelques heures, mais au cours de sa mission, la sonde est entrée et sortie de la couronne plusieurs fois et le fera à nouveau à l’avenir, collectant des données inestimables qui seront étudiées par les scientifiques pendant des décennies. Les détails de cette étape historique ont été décrits dans l’article « Parker Solar Probe Enters the Magnetically Dominated Solar Corona » publié dans la revue scientifique Physical Review Letters.