Windows 11 reçoit la mise à jour KB5008215 avec de nouveaux emojis

Aujourd’hui, Microsoft a publié ce que l’on appelle communément « Patch Tuesday », la mise à jour mensuelle qui inclut toujours des améliorations de sécurité et parfois des corrections de bogues et même de nouvelles fonctionnalités. Dans le cas de Windows 11, la version reçue est la KB5008215, ce qui met en évidence les nouveaux emojis Fluent présentés il y a quelques mois par Microsoft.

Principales nouveautés de la mise à jour KB5008215

Nouveaux emojis de style « Fluent Design » en 2D. Si vous avez installé la mise à jour optionnelle KB5007262 publiée le 23 novembre, vous en profitez déjà. Maintenant, ils arrivent pour la première fois à une mise à jour « régulière » de Windows 11.



Correction d’un bug qui empêchait l’affichage du menu contextuel de l’explorateur de fichiers et du bureau.

Correction du problème où l’explorateur de fichiers cessait de fonctionner après la fermeture de la fenêtre de l’explorateur.

Correction de problèmes avec le contrôle du volume sur les appareils Bluetooth.

Une option a été ajoutée pour pouvoir activer automatiquement Focus Assist dans l’heure suivant une mise à jour des fonctionnalités de Windows.

Des problèmes de performances liés au stockage (SSD) réglés

Au mois d’août, certains utilisateurs ont signalé un problème étrange où les disques de stockage connaissent des vitesses d’écriture ou même de lecture lentes. La mise à jour cumulative d’aujourd’hui (Build 22000.376) résout ce problème et les performances de votre disque dur ou SSD devraient revenir au niveau de Windows 10.

Selon les rapports, Windows 11 a eu un impact sur les vitesses d’écriture allant jusqu’à 55 %, ce qui pourrait ralentir considérablement les machines dans certains cas. Le problème a d’abord été signalé lors des tests publics, mais il semble qu’il se soit glissé entre les mailles du filet pour apparaître également dans les versions de production ou stables.

L’écriture sur les SSD Windows 10 et Windows 11 est sensiblement plus lente après la mise à niveau vers le nouveau système d’exploitation. Dans de rares cas, les utilisateurs ont également observé des temps d’accès en lecture plus lents sous Windows 11.

Le journal des modifications de Windows 11 KB5007262 a récemment confirmé qu’une fonctionnalité appelée « NTFS USN journal » est à l’origine de ces problèmes. Heureusement, le journal NTFS USN n’est activé que sur le disque d’OS, de sorte que les problèmes de performance ne seront perceptibles que lorsque vous effectuez des actions avec le disque d’OS.

Nous pouvons confirmer que Windows 10 KB5008215 a corrigé les problèmes qui pourraient réduire la vitesse d’écriture/lecture de vos disques de stockage.

Autres corrections de bogues et améliorations dans la version 22000.376

Selon les notes de publication, Windows 11 Build 22000.376 a corrigé un problème qui fait qu’Internet Explorer ne répond plus lorsque vous essayez de copier et coller des textes.

Un autre bogue a été corrigé qui empêche l’Explorateur de fichiers et le menu des raccourcis du bureau lorsque les utilisateurs essaient d’utiliser un simple clic pour ouvrir un élément.

L’Explorateur de fichiers bénéficie également d’autres corrections de bogues. Par exemple, le géant technologique a corrigé un problème qui fait que l’Explorateur de fichiers ne répond plus lorsque vous fermez la fenêtre après avoir parcouru des répertoires.

De même, un autre bogue a été corrigé qui affecte le menu contextuel du bureau lorsque vous essayez de créer des raccourcis pour des applications en utilisant Directory\Background.

Microsoft a également apporté des modifications pour améliorer l’animation des icônes de la barre des tâches et le contrôle du volume des périphériques audio Bluetooth.

Malheureusement, la fonctionnalité de glisser-déposer dans la barre des tâches, très demandée par Windows 11, n’est pas incluse dans la mise à jour. Cependant, le géant technologique a corrigé un problème qui provoque un scintillement lorsque vous survolez les icônes de la barre des tâches.

Autres corrections de bugs dans la dernière mise à jour :

Microsoft a corrigé un problème qui provoque des problèmes de rendu avec les sous-titres codés dans certaines vidéos.

Microsoft a corrigé un problème pouvant affecter les performances de l’affichage des tâches, d’Alt-Tab ou de Snap Assist.

Microsoft a corrigé un problème pouvant entraîner l’échec de Windows Mixed Reality lorsque vous avez désactivé l’option du capteur de présence du casque.

Microsoft a corrigé des problèmes d’impression.

Microsoft a corrigé un problème pouvant entraîner une perte temporaire du son.

Microsoft a corrigé des problèmes de rendu de police.

Microsoft a corrigé un problème qui pouvait faire planter ou bloquer certaines applications sur les appareils dotés d’un pavé tactile.

Comment installer la dernière mise à jour de Windows 11 ?

Pour installer cette version, accédez simplement à Paramètres> Mise à jour Windows> Rechercher les mises à jour. Il trouvera immédiatement la mise à jour et procédera au téléchargement et à l’installation. Le temps que cela prendra dépendra de votre connexion Internet et de la puissance de votre équipement.