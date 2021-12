La version préliminaire de Windows 11 résout le problème de vitesse de stockage

En bref : une version préliminaire récente de Windows 11 résout un problème de vitesse de stockage que certains utilisateurs signalent depuis des mois. Les utilisateurs connaissant des vitesses d’écriture étrangement lentes devraient envisager de saisir la mise à jour facultative dans Windows Update.

La version optionnelle KB5007262 de Windows 11, la même qui a ressuscité Clippy, a démystifié et corrigé un problème qui ralentissait les lecteurs du système d’exploitation de certains utilisateurs. Depuis août, les rapports sur Reddit et le hub de réponses de Microsoft montrent que Windows 11 a un impact significatif sur les vitesses d’écriture aléatoire de certains SSD jusqu’à 55%. Le problème a persisté pour les utilisateurs concernés jusqu’au lancement officiel de Windows 11 et au-delà.

Les comparaisons de référence entre Windows 10 et Windows 11 montrent que les SSD écrivent sensiblement plus lentement sur le nouveau système d’exploitation ; les NVM plus que les SSD SATA. Au moins une personne a signalé que les temps d’accès en lecture ont triplé dans Windows 11.

Certains commentaires soupçonnaient initialement que la sécurité basée sur la virtualisation (VBS) était au moins partiellement responsable, mais d’autres l’ont démystifié, montrant que le problème persistait avec VBS désactivé. Les notes de mise à jour de Microsoft pour KB5007262 révèlent que le journal NTFS USN était le coupable.

Le journal USN assure le suivi des modifications apportées à un lecteur et est toujours activé sur le lecteur du système d’exploitation. Microsoft affirme que le problème s’est produit dans Windows 11 lorsque USN a effectué trop d’actions inutiles à chaque opération d’écriture. La société a également confirmé qu’elle affectait également les disques durs, mais uniquement les disques du système d’exploitation.