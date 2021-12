Le plus gros saphir du monde a été extrait au Sri Lanka : il pourrait valoir plus d’un demi-milliard

La gemme, surnommée reine d’Asie, pèse 310 kilogrammes et a été retrouvée dans un puits de la région de Ratnapura, à une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale Colombo.

Le saphir bleu, surnommé « Reine d’Asie », montré à Horana, Sri Lanka / Twitter

Le monde des pierres précieuses est aussi merveilleux qu’il est illimité. Les autorités sri lankaises en savent quelque chose, et elles ont montré dimanche ce qu’elles pensent être le plus gros saphir bleu naturel du monde, pesant environ 310 kilogrammes, découvert il y a environ trois mois dans une mine de pierres précieuses de la région de Ratnapura, environ une centaine km au sud-est de la capitale Colombo. Dans la même zone, l’une des plus connues du pays pour l’extraction de pierres précieuses, le plus grand amas de saphirs étoilés au monde a également été découvert par hasard en début d’année.

Les gemmologues locaux, qui ont examiné le saphir, ont déclaré qu’il s’agissait de l’une des pierres précieuses les plus rares au monde pour sa taille, bien que les organisations internationales n’aient pas encore certifié la pierre précieuse. La valeur de la gemme, rebaptisée Queen of Asia n’a pas encore été établie, mais les experts estiment qu’elle peut dépasser le demi-milliard de dollars. Un chiffre qui pourrait même doubler une fois la pureté établie, dépassant ainsi le montant gagné par le Sri Lanka grâce à l’exportation de pierres précieuses, diamants et autres pierres précieuses en 2020.

Le saphir est une variété du corindon minéral, constitué d’oxyde d’aluminium, avec des traces d’éléments tels que le fer, le titane, le chrome, le vanadium ou le magnésium. Son nom dérive du latin « saphirus » et du grec « sapheiros », qui signifient tous deux bleu, bien que les saphirs naturels puissent également être de couleur jaune, violet, orange et vert. Il existe également des pierres de corindon rouge, qui sont cependant appelées rubis. Généralement, les saphirs naturels sont taillés et polis en pierres précieuses, utilisées en bijouterie. Leur valeur varie selon la couleur, la pureté, la taille, la coupe et la qualité globale. Les produits complètement non traités valent beaucoup plus que ceux traités et l’origine géographique a également un impact important sur le prix.