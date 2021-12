Oppo annonce MariSilicon X, un chipset NPU d’imagerie fait maison

Vue d’ensemble : la course au silicium personnalisé est lancée, et les fabricants de smartphones utilisent désormais des puces auto-conçues comme un nouveau moyen de différencier leurs offres à un moment où de nombreux téléphones Android arborent un look générique et des ensembles de fonctionnalités similaires. Comme le Tensor SoC de Google, le premier chipset personnalisé d’Oppo est conçu pour accélérer les tâches d’apprentissage automatique, et la société affirme qu’il ne faudra pas longtemps avant de le voir en action.

Oppo rejoint le train de silicium personnalisé avec son premier chipset d’imagerie auto-conçu. La société l’appelle « MariSilicon X » et l’annonce a été faite lors de l’événement Oppo Inno Day 2021 aux côtés d’une paire de lunettes de « réalité assistée » appelée Air Glass.

Le nouveau chipset est une unité de traitement neuronal (NPU) conçue pour accélérer considérablement les tâches d’apprentissage automatique telles que celles utilisées dans le traitement d’images et de vidéos pour les fonctionnalités de caméra de smartphone modernes. La société affirme que la puce est fabriquée à l’aide du nœud de processus 6 nm de TSMC, une technologie relativement mature qui permet également des gains d’efficacité énergétique par rapport au matériel utilisé dans les conceptions de téléphones Oppo existantes.

Pour référence, Oppo dit que MariSilicon X est 20 fois plus rapide et a seulement la moitié de la consommation d’énergie du chipset utilisé dans l’Oppo Find X3 Pro, le smartphone phare actuel de la société. Apparemment, cela suffit pour permettre le traitement RAW en temps réel ainsi que la vidéo nocturne 4K AI avec aperçu en direct. Les performances théoriques atteignent 18 000 milliards d’opérations par seconde, ce qui est encore mieux que le Neural Engine d’Apple trouvé dans le SoC A15, qui est capable d’effectuer jusqu’à 15,8 billions d’opérations par seconde.

Le fondateur et PDG d’Oppo, Chen Mingyong, a déclaré : « nous ne nous arrêterons pas et nous continuerons à investir des ressources dans les puces, avec une équipe de milliers de personnes. Ce sera un long voyage, avec de nombreux défis à relever, mais nous persévérerons. » Ces promesses interviennent quelques mois seulement après que Vivo a annoncé sa propre puce personnalisée, le processeur de signal d’image V1. Google est allé dans la même direction avec son Tensor SoC pour le Pixel 6, qui est utilisé pour accélérer diverses fonctionnalités liées à l’appareil photo telles que la capture vidéo 4K HDR et Live Translate.

Le MariSilicon X est impressionnant sur le papier, mais nous devrons attendre et voir comment cela se traduira dans la pratique. Oppo dit que la nouvelle puce fera ses débuts dans la prochaine gamme de téléphones Find X qui sera dévoilée au premier trimestre 2022.