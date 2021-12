Attention au poinsettia, si votre chien ou chat en mange il faut appeler le vétérinaire

Le poinsettia est une plante toxique qui, si elle est ingérée, peut causer divers problèmes aux chats et aux chiens. Voici les symptômes possibles et les conseils des vétérinaires.

Pendant les vacances d’hiver, il n’est pas rare de décorer les maisons avec des décorations et des plantes à thème, comme l’étoile de Noël intemporelle ou le poinsettia (Euphorbia pulcherrima), cependant, ceux qui ont des chiens et des chats dans la maison doivent faire très attention à l’endroit où ils les placent. Bien qu’il ne soit pas terriblement toxique comme décrit sur certains sites Web, le poinsettia est toujours toxique pour nos amis à quatre pattes, donc si nous devions l’acheter, il est important de l’arranger de manière à ce qu’il ne soit pas accessible aux animaux (avec les chats, il est plus compliqué). Il est également essentiel de ne jamais laisser les chats et les chiens seuls avec ces plantes à « portée ». Même si vous essayez de les protéger, un accident peut toujours arriver. Dans le cas malheureux d’ingestion de feuilles et de fleurs, il est nécessaire de contacter le vétérinaire, qui nous aidera à gérer les éventuels symptômes rencontrés.

Comme expliqué par Pet Poison Helpline, les poinsettias ne sont que « légèrement toxiques » pour le fido et le chat, en raison de produits chimiques appelés esters d’euphorbol, diterpénoïdes et détergents de type saponine, trouvés par exemple dans la sève blanche laiteuse libérée par la plante. Les experts soulignent que malgré le fait qu’elle soit « annoncée » comme vénéneuse, l’étoile de Noël vénéneuse l’est rarement, particulièrement sévèrement. Une des raisons peut également résider dans le fait que les tentatives de consommation et de consommation peuvent provoquer une irritation de la bouche et de l’œsophage, incitant le chien ou le chat à ne pas continuer et donc à ne pas en déduire des quantités importantes. Dans le cas où ils ingéreraient des quantités suffisantes, cependant, comme le précise le Pet Poison Helpline, « de légers signes de vomissements, de salivation ou, rarement, de diarrhée » peuvent être observés. « Si la sève laiteuse est exposée à la peau, une irritation cutanée (y compris des rougeurs, un gonflement et des démangeaisons) peut se développer. Rarement, l’exposition des yeux peut provoquer une légère irritation. Les signes sont généralement spontanément résolutifs et ne nécessitent généralement pas de soins médicaux, à moins qu’ils ne soient graves et persistants », ajoutent des experts en assistance vétérinaire.

« Les poinsettias sont des plantes légèrement toxiques et doivent certainement être utilisés avec prudence, mais les dangers ne sont presque jamais graves ou mortels », a commenté le Dr Jerry Klein, vétérinaire à l’American Kennel Club. trouvé dans les poinsettias contient des produits chimiques similaires à ceux des détergents et en cas d’ingestion en grande quantité, de légers signes de vomissements, de salivation ou parfois de diarrhée peuvent être observés. Une irritation de la peau peut également survenir au contact de la sève blanche laiteuse. En raison du faible niveau de toxicité observé lors de l’ingestion de poinsettia, vous pouvez les utiliser en toute sécurité à l’intérieur, mais avec prudence. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises, telles que garder les plantes et les décorations hors de portée du chien et ne jamais laisser le chien sans surveillance lorsque des décorations, des plantes et des aliments potentiellement dangereux sont présents », a ajouté l’expert. Le Dr Klein souligne également qu’un traitement médical est rarement nécessaire lorsqu’un chien ingère une feuille d’un poinsettia, mais il est important de contacter le vétérinaire en cas d’apparition de signes cliniques. Parmi ceux répertoriés sur le Pet Poison Helpline, en plus de ceux déjà mentionnés, il existe également le léchage des lèvres, l’irritation de la peau (y compris les rougeurs, l’enflure et les démangeaisons) et l’irritation des yeux. « Un animal de compagnie peut avoir un ou deux épisodes de vomissements et ensuite aller bien. Si les vomissements ou d’autres signes persistent ou si d’autres signes se développent, je recommande une visite chez le vétérinaire », a déclaré le Dr Renee Schmid, toxicologue vétérinaire à la Pet Poison Helpline.

Il est essentiel de garder à l’esprit qu’il existe un certain nombre de facteurs qui déterminent ce qui est toxique et ce qui ne l’est pas pour un animal en particulier, non seulement la quantité de substance ingérée, mais aussi la taille, la présence d’allergies et plus encore. Par conséquent, Pet Poison Helpline souligne que lorsque vous pensez que votre animal a mangé quelque chose de potentiellement toxique, vous devez demander de l’aide en contactant un centre antipoison vétérinaire ou un vétérinaire.