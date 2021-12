Blue Origin achève avec succès sa troisième mission en équipage dans l’espace, sa première à pleine capacité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Blue Origin vient de terminer sa troisième mission en équipage dans l’espace. Le vol était important car il s’agissait du premier vol de Blue Origin avec une capacité totale de six passagers à bord. Le New Shepard NS-19 de Blue Origin devait initialement décoller le 9 décembre, mais les intempéries ont repoussé le vol à samedi matin.

Les six passagers comprenaient Laura Shepard Churchley, la fille aînée de l’astronaute de la NASA Alan Shepard, qui a été le premier astronaute de la NASA à voler dans l’espace. Le vaisseau spatial New Shepard porte son nom.

Dylan Taylor est le PDG de la société d’exploration spatiale Voyager Space. Il a également fondé l’association à but non lucratif Space for Humanity et est co-fondateur de la Commercial Spaceflight Federation. Lane Bess est la fondatrice du fonds de capital-risque axé sur la technologie Bess Ventures and Advisory. Accompagnant Lane était son fils, Cameron Bess, décrit comme un streamer de variétés sur Twitch.

Evan Dick est ingénieur et investisseur, ainsi qu’un pilote bénévole pour Starfighters Aerospace. Michael Strahan, peut-être la personne la plus célèbre que Blue Origin ait envoyée dans l’espace en dehors de William Shatner et du fondateur Jeff Bezos, est un ancien joueur de la NFL et personnalité de la télévision vainqueur du Super Bowl.

Selon Space.com, Churchley et Strahan ont volé en tant qu’invités de Blue Origin, tandis que les autres ont payé leurs sièges.

La mission s’est apparemment déroulée sans accroc. Après avoir regardé plusieurs d’entre eux maintenant, ce qui est remarquable en tant que spectateur, c’est la rapidité avec laquelle tout est terminé. Le tour principal de la fusée dure environ deux minutes et demie, et les astronautes ne font l’expérience de l’apesanteur que pendant environ trois minutes avant de devoir se remettre en place pour la descente. Du début à la fin, cela dure un peu plus de 10 minutes.