Les fans de football européens ont dépensé des millions en jetons de fans basés sur la cryptomonnaie

Pourquoi c’est important : le football compte certains des fans les plus dévoués de la planète, dont beaucoup feront tout leur possible pour montrer leur soutien. Vingt-quatre équipes de football de plusieurs ligues européennes travaillent avec Socios, une société d’engagement et de récompense des fans basée sur la cryptomonnaie, pour vendre des jetons et des NFT spécifiques à l’équipe aux fans du monde entier. Les jetons et les NFT ont depuis engrangé des centaines de millions de ventes, offrant aux fans des illustrations exclusives, des avantages de fidélité et une participation au vote.

Combien valent les œuvres d’art numériques exclusives et les jetons numériques de la marque de l’équipe pour les fans de football ? La réponse, selon un récent reportage de la BBC, est de plus de 300 millions de dollars.

Les jetons de crypto-monnaie spécifiques au club, disponibles via Socios, sont actuellement proposés à 24 équipes différentes de la Premier League et d’autres ligues européennes. Les jetons permettent aux fans de réclamer divers avantages spécifiés par les équipes participantes, qui peuvent jouer un rôle direct dans leur valeur déterminée. Cette fluctuation a conduit à ce que les jetons soient souvent échangés à des fins lucratives, comme de nombreuses autres crypto-monnaies populaires.

Selon le directeur de la stratégie de Socios, Max Robinovich, les jetons ont été conçus pour être détenus et utilisés pour les récompenses des fans plutôt que pour être échangés à des fins lucratives. Ces avantages incluent tout, de la possibilité de voter sur la musique diffusée dans le stade à des remises de 5% sur les articles dans les magasins d’équipe numériques aux cadeaux gratuits de billets. Certaines équipes se sont également diversifiées dans les jetons non fongibles (NFT), des images numériques uniques sur la blockchain que les fans peuvent posséder.

Certains sceptiques ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité et à l’utilisation de ces jetons, citant tout, du manque de protections et de réglementation des acheteurs à ce que certains ont considéré comme des récompenses insignifiantes. Le fait que chaque club détienne la majorité de ses jetons émis est également devenu un point de discorde. Malgré ces inquiétudes, Socios affirme avoir vendu pour plus de 300 millions de dollars de jetons via son application, qui offre aux utilisateurs la possibilité de les acheter ou de les gagner sous forme de prix via le jeu virtuel de l’application, Token Hunt.

Alors que de nombreuses équipes se sont accrochées à ce que certains considèrent comme une ponction financière, tout le monde ne profite pas de l’occasion pour tirer profit des actifs virtuels. Un porte-parole de Brighton et Hove Albion a clairement déclaré que leur organisation n’avait pas et n’avait pas l’intention d’entrer sur le marché des jetons.

Crédit image: Ballon de football par jarmoluk, Socios United par Socios.com