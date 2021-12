Une marche quotidienne de 30 minutes au soleil peut réduire de moitié le risque de sclérose en plaques

C’est ce que suggère une nouvelle étude publiée par l’American Academy of Neurology qui a observé une relation entre la durée d’exposition au soleil et le risque de diagnostiquer la sclérose en plaques chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Une promenade au soleil pendant au moins une demi-heure par jour peut réduire de moitié le risque de sclérose en plaques, l’une des maladies les plus courantes affectant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La cause exacte de cette condition n’est pas encore entièrement comprise, mais une nouvelle étude suggère que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui passent plus de temps à l’extérieur pendant les mois d’été (ou vivent dans des pays où ils sont exposés à de plus grandes quantités de rayons ultraviolets). ) ont un risque plus faible de développer une sclérose en plaques. La recherche, publiée dans la revue Neurologie de l’American Academy of Neurology, a également découvert qu’une plus grande exposition au soleil au cours de la première année de vie vous rend moins sujette à cette maladie plus tard dans la vie.

L’étude a porté sur 332 patients âgés de 3 à 22 ans qui avaient reçu un diagnostic de sclérose en plaques pendant une moyenne de sept mois, appariés selon le sexe et l’âge à 534 personnes sans sclérose en plaques. Leur niveau d’exposition au soleil a été mesuré en termes de temps passé quotidiennement à l’extérieur, d’utilisation de protections telles que chapeaux, vêtements et crème solaire, ainsi que la quantité d’exposition au soleil en fonction du lieu de naissance et de résidence au moment de l’étude. Pour l’analyse, les participants devaient répondre à un questionnaire (dans le cas des enfants, ce sont leurs parents ou tuteurs qui ont répondu) sur le temps qu’ils passaient quotidiennement à l’extérieur, à la fois selon l’âge et au cours de la dernière année.

19% des patients ont déclaré avoir passé moins de 30 minutes par jour à l’extérieur au cours de l’été précédent, contre 6% de ceux qui n’avaient pas de sclérose en plaques. Lorsque les chercheurs ont ensuite ajusté les données, en tenant compte des facteurs de risque de développer une sclérose en plaques (comme le tabagisme et le sexe féminin), ils ont observé que les participants à l’étude qui passaient en moyenne 30 minutes à une heure à « ouvert tous les jours » avaient un taux de 52 % moins de chances de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques que ceux qui ont passé en moyenne moins de 30 minutes à l’extérieur.

« L’exposition au soleil est connue pour augmenter les niveaux de vitamine D Ledit co-auteur principal Emmanuelle Waubant, professeur à l’Université de Californie à San Francisco et membre de l’Académie américaine de neurologie. La lumière du soleil stimule également les cellules immunitaires de la peau, qui jouent un rôle protecteur dans des maladies telles que la sclérose en plaques. La vitamine D peut également modifier la fonction biologique des cellules immunitaires et, en tant que telle, peut jouer un rôle dans la protection contre les maladies auto-immunes.« .

Les chercheurs ont également observé une association avec l’intensité de la lumière solaire, estimant que les résidents de Floride seraient 21% moins susceptibles que les New-Yorkais d’avoir une sclérose en plaques, tout en notant que l’exposition au soleil était « dose-dépendante », c’est-à-dire qu’une exposition plus longue correspondait à une moindre risque de maladie.

Une exposition limitée au soleil et/ou de faibles taux de vitamine D ont également été associés à d’autres affections, telles que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence, la schizophrénie et certaines maladies auto-immunes, telles que le diabète de type 1, la maladie de Crohn et le lupus. Dans le cas de la sclérose en plaques, cependant, l’utilisation d’un écran solaire ne semble pas réduire les effets de la lumière du soleil, bien que davantage d’études cliniques soient nécessaires pour déterminer si « une exposition accrue au soleil ou une supplémentation en vitamine D peuvent empêcher le développement de la maladie ou modifier l’évolution de la maladie après le diagnostic « ajouta Waubant. En attendant, le conseil des chercheurs est de passer « au moins 30 minutes au soleil chaque jour, surtout pendant l’été, en utilisant un écran solaire au besoin« .