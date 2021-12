Windows 11 réduit les performances de certains SSD

MINISFORUM HM50 Mini PC AMD Ryzen 5 4500U 6 Cores Ordinateur de Bureau 16 Go RAM 512 Go PCIe SSD Radeon Graphics Dual WiFi BT5.1| 4K HDMI/DisplayPort/USB-C | 2X RJ45 | 6X USB 3.0

【Haute performance】Alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4500U avec des graphiques Radeon. 6 cœurs / 6 threads, 3 Mo de mémoire cache L2 totale, 8 Mo de mémoire cache L3 totale, jusqu'à 4,0 GHz, ce qui donne une réactivité sensible en termes de productivité, de traitement d'image et de création de contenu. 【Grande capacité】DDR4 16 Go de RAM double canal (2x 8 Go) exécutant une vitesse de transfert de données plus rapide, peut être mise à niveau jusqu'à 32 Go. Disque SSD PCIe M.2 installé de 256 Go et peut étendre le stockage via un emplacement de disque dur SATA 2X 2,5 pouces pour vos besoins personnels. 【Three Video Play】Triple sortie d'affichage 4K @ 60Hz via HDMI, DisplayPort et USB-C, ce qui vous permet d'effectuer facilement plusieurs tâches à la fois. Diffusez des vidéos 4K, largement utilisées pour les jeux, l'édition d'images, la création de contenu, le visionnage de films, etc. 【SPÉCIFICATIONS】2 x ports USB 3.1, 4 x ports USB 3.1, 1 x port Gigabit Ethernet (1000 Mbps) et 1 x port Gigabit Ethernet 2.5 (2500 Mbps), 1 x ports USB-C, 1 x ports HDMI, 1 x port d'affichage , Wi-Fi double bande, BT 5.1, y compris le support de montage et prend en charge le système Linux. 【Certifications et support】Soutenir Win 11. FCC, CE, ROSH, certifications. Assistance 24/7. Fonctions: Réveil RTC / Wake on Lan / Mise sous tension automatique (paramètre BIOS) / Démarrage réseau.