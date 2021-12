Alors TikTok lit dans vos pensées

Un document interne explique le fonctionnement de l’algorithme qui montre les nouveaux tiktoks aux utilisateurs et essaie de les garder collés à l’écran.

La plate-forme de partage TikTok a réussi à atteindre un milliard d’utilisateurs actifs chaque mois en un temps record et aujourd’hui, seulement deux ans après ses débuts officiels, elle est en concurrence avec des géants de l’industrie tels que Instagram et Snapchat, les surpassant tous les deux à bien des égards. Le secret de l’application est la capacité avec laquelle elle parvient à recommander de nouvelles vidéos à ses utilisateurs en les gardant collées à l’écran de leur smartphone, derrière lequel se cache un algorithme de recommandation tenu secret par les développeurs. Les détails techniques de cet algorithme restent un véritable secret commercial, mais le New York Times a réussi à jeter un minimum de lumière sur son fonctionnement, qui a consulté certains documents sociaux réservés aux salariés décrivant leur contenu dans un récent rapport.

Les priorités de TikTok

Tous les utilisateurs de TikTok savent désormais ce que signifie se laisser entraîner dans le labyrinthe de l’application par un système qui propose au fil du temps des vidéos de plus en plus adaptées à leurs goûts, mais toujours en recommandant quelque chose de nouveau. Les raisons sont expliquées dans le document décrit par le journal américain : un guide élaboré au sein de l’entreprise, réservé aux salariés et visant à décrire le fonctionnement du désormais célèbre algorithme TikTok à des personnes sans compétences technico-informatiques avancées. Chaque vidéo analysée par l’algorithme reçoit un score spécifique lié à l’utilisateur individuel à qui le système doit décider de proposer ou non le contenu : il s’agit essentiellement d’une prédiction que le système ose comprendre à l’avance si la vidéo en question pouvait se révéler être utile de deux points de vue : garder l’utilisateur à l’intérieur de l’application plus longtemps et le faire revenir rapidement même après avoir fermé TikTok.

Comment fonctionne l’algorithme

Des algorithmes d’apprentissage automatique et d’autres informations liées aux clips déjà montrés aux abonnés sont utilisés pour formuler ces prédictions : les likes déjà laissés, les commentaires publiés, le nombre de minutes visionnées de chaque vidéo individuelle aident TikTok à comprendre si un contenu similaire peut être apprécié .par l’utilisateur ou non. Le réseau social applique alors de nombreuses corrections à ses formules : pour ne pas ennuyer les utilisateurs par exemple, les clips d’un même auteur ne sont jamais trop souvent proposés, et il en va de même pour les hashtags et sujets similaires.

Dans tout cela, cependant, l’application n’est pas différente de ce que font également Instagram et d’autres plateformes qui suggèrent de nouveaux contenus de manière personnalisée, bien au contraire : selon les experts interrogés par le New York Times, la suprématie fantôme de l’algorithme TikTok comparé à celui utilisé sur d’autres plates-formes, ce ne serait rien de plus qu’une légende urbaine. L’idée que les consultants du magazine se sont fait en analysant les documents est que le système de TikTok n’a rien de spécial, et la raison pour laquelle il s’avère si efficace est simplement la quantité de données sur laquelle il peut travailler.

Les critiques des experts

Car en fait l’algorithme TikTok est extrêmement efficace, justement grâce à la quantité de nouvelles données qu’il parvient à accumuler en peu de temps. A partir de chaque nouvelle vidéo présentée à un utilisateur, TikTok recueille de nouvelles informations sur ses goûts, et ce faisant, il devient de plus en plus capable d’exercer son attractivité. Le système, cependant – rappellent les experts interrogés par le New York Times – a des priorités spécifiques qui ne correspondent pas forcément au bien-être des utilisateurs. Les abonnés ne se voient pas forcément proposer des vidéos utiles ou simplement drôles ; ils reçoivent tout ce qui se trouve sur la plate-forme qui les aidera à utiliser l’application plus souvent et plus longtemps.

Au fil des mois, cette orientation s’est de plus en plus heurtée à un système de modération de contenu moins efficace – qui tente de vaincre les clips dangereux mais s’appuie sur des modérateurs humains ou ceux qui n’ont pas la même puissance de feu derrière le système de recommandation vidéo.