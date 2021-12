Parce que les abeilles tombent au sol dès que les lumières s’éteignent

Sur le net, plusieurs vidéos montrent des essaims entiers qui tombent instantanément au sol lorsque les lumières de la pièce où ils se trouvent sont éteintes.

Abeilles tombant au sol dès que les lumières s’éteignent. Et ils le font aussi de manière maladroite, s’arrêtant brusquement et tombant de manière incontrôlable au sol. Plusieurs vidéos en ligne montrent le phénomène : la dernière par ordre chronologique a été partagée par Hamish Symington, doctorant à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, qui étudie la pollinisation, les fleurs et la sécurité alimentaire. Dans sa vidéo publiée le Twitter, les abeilles à l’intérieur d’une vitrine se comportent de la même manière, presque comme si l’interrupteur d’éclairage arrêtait également leur vol. Pouquoi? Et qu’est-ce qui se cache derrière cette attitude bizarre ?

En fait, pourquoi les abeilles réagissent de cette manière n’est pas encore entièrement comprise. Plusieurs hypothèses ont été avancées par les chercheurs ces dernières années, mais très peu d’études ont exploré la question et ne décrivent pas complètement ce qui se passe. L’une de ces thèses, également reprise par un internaute sur Reddit, suggère qu’il pourrait s’agir d’un « mécanisme de verrouillage de la navigation » qui permet à l’essaim de s’arrêter immédiatement en cas de changements météorologiques soudains. Une fois le mauvais temps passé, les abeilles pourraient alors retourner dans leur ruche, sans risquer d’être anéanties par les mauvaises conditions.

Une autre théorie suggère que le comportement pourrait être lié à la façon dont les abeilles utilisent la position du soleil pour retourner dans la ruche, une fois que le soleil est tombé sous l’horizon, elles s’arrêteraient immédiatement de bouger. Certains chercheurs pensent plutôt qu’il s’agit d’un comportement de proie, donc si les abeilles se retrouvent à l’ombre d’un grand prédateur, par exemple, elles tombent au sol, où elles auraient moins de chance d’être identifiées.

Quoi qu’il en soit, le phénomène est particulièrement fascinant à regarder et… à écouter. « Un des bruits les plus drôles que je connaisse : le bruit d’une centaine d’abeilles qui tombent quand j’éteins les lumières de leur chambreSymington a dit dans un autre tweeter. Cependant, certaines abeilles se sont adaptées pour voler même la nuit, peut-être parce qu’il y a moins de concurrence avec d’autres pollinisateurs, bien qu’il s’agisse principalement d’espèces tropicales.