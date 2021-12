Ubisoft supprime sa vidéo d’annonce NFT suite à un flot de dégoûts

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Comme tant de choses, il semble que l’ajout de NFT aux jeux vidéo soit quelque chose que peu de gens veulent, mais les entreprises le font quand même parce que, eh bien, l’argent. Ubisoft, élu à plusieurs reprises le studio le plus détesté au monde, a récemment confirmé que des jetons non fongibles arriveraient sur l’un de ses principaux titres, Ghost Recon Breakpoint, et les joueurs ont tellement irrité que la vidéo d’annonce universellement détestée a été supprimée.

Le mois dernier, Ubisoft et un autre géant du jeu très apprécié, EA, ont confirmé leur intention d’adopter des jetons non fongibles (NFT) et des jeux à gagner. Ce n’était pas un terrain nouveau pour la firme française ; Ubisoft étudie les titres de blockchain via son laboratoire d’innovation stratégique depuis au moins 2018, et le PDG Yves Guillemot a déclaré qu’Ubisoft, membre fondateur de la Blockchain Gaming Alliance, considère la blockchain comme une nouvelle révolution.

Sans surprise, Ubisoft Quartz a été annoncé plus tôt cette semaine. La plate-forme basée sur NFT permet aux utilisateurs d’acquérir des jetons non fongibles appelés chiffres, qui incluent des armes et des véhicules, à utiliser dans les jeux. L’argument de vente est qu’ils sont uniques à l’acheteur et comportent leurs propres numéros de série et un historique traçable. Ils sont livrés avec un certificat de propriété stocké sur la blockchain, permettant aux propriétaires de les mettre en vente sur des marchés tiers.

Mais il semble que les entreprises soient beaucoup plus enthousiasmées par les NFT et l’argent supplémentaire qu’elles rapporteront que les joueurs. Le clip d’annonce de Quartz compte près de 220 000 vues, seulement 1 400 likes et, comme le montre une extension Chrome, plus de 31 000 aversions, ce qui a conduit Ubisoft à retirer la vidéo de la liste, bien qu’elle puisse toujours être visionnée à l’aide d’un lien.

Voyons comment cela construit le #métaverse et quelle autonomie incroyable je reçois en termes de possession de quelque chose ! pic.twitter.com/Q48gSTXrls – Robert Anderberg (@bobbydigitales) 7 décembre 2021

Le site Web d’Ubisoft Quartz reste en ligne, il semble donc que la société n’abandonne pas ses plans NFT, malgré la réponse du public. En fin de compte, les non-fongibles dans les jeux grand public, du moins sous cette forme, ne sont guère plus que des complications inutiles du DLC et quelque chose que la plupart des gens ne veulent même pas. Au moins, Phil Spencer, le directeur de Xbox, n’aime pas ça.