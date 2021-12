La prochaine mise à jour iOS ajoute un historique de réparation détaillé aux paramètres

Est-ce que c’est bien réglé ? Apple a progressivement ouvert son jardin clos sous la pression du mouvement Right to Repair. La prochaine mise à jour iOS 15 apporte une nouvelle fonctionnalité de transparence qui indique aux propriétaires si leurs téléphones ont été réparés correctement et si le fournisseur de services a utilisé des pièces Apple d’origine. Malheureusement, il est limité aux nouveaux modèles d’iPhone.

Apple a discrètement mis à jour ses pages d’assistance, déclarant que les utilisateurs pourront vérifier l’historique des pièces et de l’entretien de leurs iPhones à partir de la prochaine mise à jour iOS (15.2). La fonctionnalité peut indiquer aux utilisateurs si des composants spécifiques ont été remplacés, si le technicien a utilisé des pièces tierces et quand la réparation a eu lieu.

Les utilisateurs trouveront l’historique des pièces et des services sous Paramètres> Général> À propos. Là, il vous montrera si le téléphone a remplacé les composants répertoriés comme « Pièce Apple authentique » ou « Pièce inconnue ». Tant que le téléphone dispose d’une connexion Internet, appuyer sur un élément affiche plus de détails, y compris la date de la portion.

Ceux qui ont acheté leur téléphone neuf et savent déjà quand ils ont subi une réparation pourraient toujours trouver utile de s’assurer que le remplacement provenait d’Apple. La fonctionnalité sera encore plus pratique pour ceux qui ont acheté le téléphone d’occasion ou remis à neuf, un peu comme un Carfax pour leur téléphone. Cependant, la fonctionnalité est quelque peu limitée.

Tout d’abord, la fonctionnalité détecte uniquement les réparations de la batterie, de l’écran ou de l’appareil photo. Cette limitation devrait être acceptable car ce sont les pièces les plus remplacées, et Apple peut toujours ajouter plus de composants si nécessaire dans les futures mises à jour. Cependant, des modèles spécifiques sont encore plus limités.

Seul l’iPhone 12 et les versions ultérieures peuvent détecter les trois parties. Les modèles de la gamme iPhone 11 ne peuvent enregistrer que les réparations d’écran et de batterie. L’iPhone SE de deuxième génération et toutes les variantes de l’iPhone X ne peuvent voir que si la batterie a été remplacée. Les téléphones plus anciens que l’iPhone X sous iOS 15.2 n’auront pas cette fonctionnalité.

Apple note que la désignation « Inconnu » est un avertissement général qui pourrait signifier l’une des quatre choses suivantes.

La pièce mentionnée n’a pas été installée correctement

Le fournisseur de services a utilisé un remplacement non Apple

Le composant ne fonctionne pas comme prévu

La pièce a déjà été utilisée ou installée dans un autre iPhone

Les utilisateurs doivent également noter qu’iOS n’affichera pas l’historique des pièces et des réparations sur l’écran À propos si l’iPhone n’a jamais été réparé.

Apple a récemment mis à jour certaines de ses règles d’entretien concernant les réparations de produits. Il a commencé à assouplir sa position sur le service tiers en 2017, mais les choses ont été très lentes jusqu’à l’été dernier, lorsqu’il a terminé le déploiement de ses programmes de réparation tiers pour iPhone et Mac. Le mois dernier, il a annulé une « fonctionnalité » dans iOS qui désactivait Face ID sur les téléphones qui avaient reçu des remplacements d’écran tiers. Une semaine plus tard, il a commencé à permettre aux propriétaires possédant le savoir-faire technique de réparer leurs propres téléphones.