Avec ce test, vous pouvez comprendre si votre chat est psychopathe (et que faire pour qu’il se sente mieux)

Une équipe de recherche de l’Université de Liverpool a créé un test pour vérifier si votre chat est psychopathe et comment l’aider s’il est confirmé.

Les propriétaires de chats domestiques (Felis silvestris catus) savent bien que nos amis à quatre pattes ne sont pas tous pareils, mais chacun d’eux a sa propre personnalité, qui se manifeste par un comportement plus ou moins docile et/ou entreprenant, lorsqu’il n’est pas téméraire. Ces différences, cependant, ne relèvent pas toujours de la « normalité féline ». Selon certains chercheurs, en effet, certains comportements peuvent cacher une véritable psychopathie, comparable à certains égards à celle humaine, étant donné qu’elle est également liée à une triade de facteurs, à savoir « l’audace, la méchanceté et la désinhibition », bien que l’on parle toujours à propos des animaux. Les scientifiques ont mis au point un questionnaire triarchique appelé « CAT-Tri » grâce auquel il est possible non seulement si votre chat est psychopathe, mais aussi de prendre des « contre-mesures » pour compenser des comportements un peu trop exubérants et améliorer le bien-être de le félin. .

Le questionnaire a été développé par une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de l’Université de Liverpool, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Université John Moores. Les chercheurs ont développé les fondements du CAT-Tri en demandant à 549 personnes d’indiquer les niveaux des trois traits de personnalité indiqués ci-dessus, qui correspondent au modèle triarchique de la psychopathie également chez l’être humain, lié à un manque d’empathie et de remords, la méchanceté , égocentrisme. , comportement agressif et plus encore. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Rebecca Evans et Emily Bethell, ont identifié 40 facteurs comportementaux à partir des réponses obtenues qu’ils ont utilisées pour développer un premier modèle du questionnaire CAT-Tri, basé sur 58 éléments distincts. Il test preliminare è stato sottoposto a circa 1.500 altri proprietari di gatti, dalle cui risposte è stato perfezionato il test nella sua forma definitiva, denominata CAT-Tri+, che tiene conto anche dell’ostilità verso gli animali domestici e dell’ostilità verso l’ homme.

Le test étudie une dizaine de comportements pour chaque trait de base (audace, méchanceté, désinhibition) et comme indiqué également évalue le niveau d’agressivité envers les animaux et les humains. Pour donner quelques exemples pratiques, le questionnaire demande par exemple si votre chat a tendance à fréquenter des endroits dangereux, comme le jardin d’un voisin avec des chiens ou des chats rivaux et des hauteurs extrêmes ; s’il fait des sauts risqués ; s’il sort souvent de la maison ; s’il tourmente sa proie avant de la tuer ; s’il se bat avec d’autres chats du voisinage ; s’il est sociable ; s’il est curieux ; si vous êtes facilement distrait ; s’il jette des objets par terre ; s’il saute habituellement des objets que nous utilisons (comme un ordinateur ou une imprimante) ; s’il endommage des objets en les grattant ; et beaucoup plus. Chacune de ces affirmations peut être répondue de différentes manières : elle ne décrit pas mon chat ; décrit légèrement mon chat; décrit modérément mon chat; décrit très bien mon chat; décrit extrêmement bien mon chat; N’est pas applicable.

Sur la base des réponses données via le CAT-Tri +, un score est obtenu qui indique le niveau de psychopathie de notre ami à quatre pattes. Sur ce lien, vous pouvez à la fois consulter le questionnaire et un guide sur la façon de calculer les scores. Les résultats obtenus sont des informations précieuses qui peuvent aider les propriétaires à mieux comprendre et gérer leur chat, ainsi qu’à améliorer son bien-être. « Par exemple – écrivez le professeur Evans et ses collègues -, un chat qui obtient un score élevé sur l’échelle » d’audace » peut bénéficier de grands arbres à chat et de griffoirs, car le CAT-Tri + suggère qu’un chat audacieux aime explorer et grimper. » . Ce test est également utile pour les animaux en voie d’adoption : un chat qui s’entend mal avec les autres animaux bénéficie naturellement d’une famille qui ne s’entend pas. Les chercheurs ont également déterminé que la désinhibition et l’hostilité envers les autres animaux étaient le symptôme d’une relation de meilleure qualité avec le propriétaire, tandis que l’ingéniosité et la méchanceté prédisaient une relation moins satisfaisante avec le propriétaire. Les détails de la recherche « Un modèle de chat domestique (Felis silvestris catus) des facteurs de psychopathie triarchique : Développement et validation initiale du questionnaire CAT-Tri + » ont été publiés dans la revue scientifique Journal of Research in Personality.