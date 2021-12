Nouvel accord d’itinérance trouvé : ce que vous devez savoir pour surfer et appeler depuis les pays de l’UE en 2022

L’accord en vigueur a une date d’expiration qui, grâce à un accord conclu dans ces heures, sera prolongée, avec des nouvelles sur les vitesses de connexion et les appels téléphoniques.

La suppression des frais d’itinérance il y a quelques années a permis à des millions de citoyens de l’Union européenne d’appeler et de surfer à l’étranger comme s’ils étaient dans leur pays de résidence, mais l’accord entre les institutions locales et leurs opérateurs téléphoniques était sur le point d’expirer. La date limite, prévue pour juillet prochain, a été prolongée pendant ces heures de 10 ans supplémentaires, pour donner aux citoyens de l’UE la possibilité de continuer à profiter des tarifs maison même dans les pays voisins.

La suppression du roaming

Depuis 2017, les opérateurs téléphoniques des pays de l’UE permettent à leurs utilisateurs d’appeler, de naviguer et d’envoyer des messages dans la zone UE sans frais supplémentaires : les minutes, SMS et concerts inclus dans les offres sont également utilisés à l’étranger tandis que le coût des services en dehors ces forfaits est le même que celui appliqué à la maison. L’initiative est le résultat d’accords complexes conclus même entre les opérateurs eux-mêmes, grâce auxquels les utilisateurs finaux pourront s’appuyer sur les répéteurs et autres infrastructures techniques des opérateurs auxquels ils ne sont pas abonnés – le tout sans payer un centime supplémentaire.

La prolongation de l’accord

L’initiative, appelée Roam Like Home, avait une durée de 5 ans ; dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 décembre, un accord informel a été signé entre les institutions de l’UE dans le but de prolonger la durée du programme jusqu’en 2032. Selon l’accord, les utilisateurs devront pouvoir naviguer dans les pays de l’UE à la même vitesse et avec des connexions d’une qualité comparable à ce qui se passe dans leur pays, alors que l’objectif est également de supprimer les coûts des appels intra-UE, c’est-à-dire des appels passés depuis leur pays d’origine mais dirigés vers l’un des pays de l’Union (qui ont actuellement un coût maximum de 19 cents par minute). En effet, l’accord n’est pas encore définitif et devra être finalisé puis approuvé par le Parlement et le Conseil, pour ensuite entrer effectivement en vigueur à partir du 1er juillet 2022.