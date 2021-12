Nvidia pourrait lancer les GeForce RTX 3090 Ti et RTX 3050 en janvier 2022

En bref : personne ne l’a demandé, mais Nvidia lancera quelques nouvelles cartes graphiques de la série RTX 3000 dans les semaines à venir. Que vous puissiez ou non acheter l’un des nouveaux modèles à un prix décent est une autre histoire, mais nous ne pouvons qu’espérer que la situation s’améliorera d’ici la fin de 2022.

En octobre, le moulin à rumeurs était en effervescence sur l’existence d’un RTX 3090 Ti qui pourrait arriver au début de 2022. Un nouveau rapport de Videocardz semble le confirmer, car la publication a vu des documents sous embargo indiquant que Nvidia se coordonne avec les partenaires AIB pour un 27 janvier date de lancement.

Les mêmes documents indiquent également que la société se prépare à dévoiler un RTX 3070 Ti avec 16 gigaoctets de VRAM le 17 décembre, avec une disponibilité commerciale prévue pour le 11 janvier. Cela ne sera pas plus rapide que le GeForce RTX 3070 Ti existant, car il est toujours basé sur le même GPU GA104-401 avec 6144 cœurs CUDA.

Quant au RTX 3090 Ti, il devrait être basé sur le GPU GA102-250 avec 10 752 cœurs CUDA, soit 256 de plus que le RTX 3090. La taille de la VRAM est la même de 24 gigaoctets, mais elle fonctionnerait à 21 Gbit/s grâce à l’amélioration Puces de micron. Cependant, l’inconvénient est que le nouveau RTX 3090 Ti pourrait se retrouver avec un TGP de 450 watts, soit 100 watts de plus que le RTX 3090 standard.

Videocardz dit que le RTX 3050 arrivera le même jour que le RTX 3090 Ti, mais les détails qui l’entourent font peur pour le moment. Certains pensent qu’il sera à égalité avec le RTX 2060 12 Go actualisé dans la plupart des scénarios, mais une plus grande préoccupation concernera probablement la disponibilité – plus à ce sujet dans notre mise à jour mensuelle.