Astéroïde gros comme la Tour Eiffel s’approchant de la Terre : il accélère à 24 000 km/h

Le samedi 11 décembre, l’astéroïde potentiellement dangereux 4660 Nereus (1982 DB) passera près de la Terre, à une vitesse de 23 688 kilomètres par heure.

Un astéroïde classé comme potentiellement dangereux par la NASA effectuera un passage rapproché vers la Terre le samedi 11 décembre à 12h51 (13h51 UTC). Il s’agit de 4660 Nereus (1982 DB), une « pierre de l’espace » découverte il y a environ 40 ans qui a une longueur estimée à environ 330 mètres, tout comme le célèbre monument de Paris (bien que le côté le plus long de l’objet céleste soit censé dépasser un demi-kilomètre). Heureusement, ce sera un passage totalement sûr : l’astéroïde, en fait, à son point le plus proche, sifflera à 0,026299 unités astronomiques (une UA équivaut à environ 150 millions de kilomètres, la distance qui sépare la Terre du Soleil) de la Terre surface. , ou 3,86 millions de kilomètres, soit environ neuf fois la distance moyenne de la Lune. Heureusement, il n’y a donc aucun risque d’impact.

En cas de collision avec la Terre, un astéroïde de cette taille pourrait déclencher une catastrophe régionale voire nationale, selon l’étendue du pays touché. Cependant, cela ne déclencherait pas un processus d’extinction massive à l’échelle mondiale comme l’astéroïde chicxulub, qui, il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, s’est écrasé là où se trouve l’actuel golfe du Mexique, entraînant la disparition de non -les dinosaures aviaires et de nombreux autres groupes d’animaux. Chicxulub avait un diamètre estimé à environ dix kilomètres et a déclenché un tsunami dévastateur de 1,5 kilomètre de haut qui s’est propagé à des centaines de kilomètres par heure sur le continent, bouleversant tout. Cependant, la plupart des animaux et des plantes ont été tués par l’obscurcissement prolongé du soleil, causé par la poussière et les débris soulevés par l’impact.

4660 Nereus en raison de son orbite revient « saluer » la Terre environ tous les 10 ans ; son passage le plus proche est attendu le 14 février 2060, lorsqu’il passera à seulement 1,2 million de km de notre planète. Cela peut sembler une distance énorme, étant donné que c’est trois fois la distance moyenne de la Lune, mais dans le domaine purement astronomique, c’est une bagatelle. La NASA classe comme potentiellement dangereux tous les objets géocroiseurs (proche de la Terre) qui ont un diamètre d’au moins 150 mètres et qui montrent une distance minimale à l’intersection de l’orbite (MOID) avec la Terre de moins de 0,05 unité astronomique, ce qui équivaut à environ 7,5 millions de kilomètres. Le samedi 11, comme indiqué, Nereus 4660 filera en toute sécurité au-dessus de nos têtes, à la vitesse monstrueuse de 6,58 kilomètres par seconde, ce qui équivaut à 23 688 kilomètres par heure.

Un détail curieux et intéressant de l’approche de l’astéroïde réside dans sa valeur économique, liée aux matériaux contenus et potentiellement extractibles. La base de données Asterank – qui recense des centaines de milliers d’astéroïdes – indique que le « cœur » de fer, de nickel et surtout de cobalt de 4660 Nereus vaut 4,71 milliards de dollars ; il se classe troisième après Ryugu (82,76 milliards de dollars) et 1989 ML (13,94 milliards de dollars). Dans ce cas, nous parlons d’astéroïdes d’accès relativement faciles et économiquement viables, en fonction de la distance par rapport à la Terre et d’autres paramètres. Dans l’espace, en effet, il y a des géants considérés comme décidément plus précieux que ces trois-là ; 16064 Davidharvey, par exemple, est évalué à 54 000 milliards de dollars, tandis que 16 Psyche a une valeur stratosphérique estimée à environ 700 quintillions de dollars. L’extraction de minéraux des astéroïdes est l’un des objectifs les plus ambitieux des futures missions d’exploration spatiale.