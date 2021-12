5 signes que votre disque de stockage est sur le point de tomber en panne

Cela pourrait être votre fierté et votre joie de jouer, ou cela pourrait être votre kit essentiel pour l’école. Ce n’est peut-être qu’un outil banal pour votre travail. Quelle que soit leur utilisation, les ordinateurs sont censés fonctionner sans problème : allumez-les et c’est parti. Hah, pas si vite… comme tous les appareils électroniques, les PC ne durent pas éternellement, et les pièces qu’ils contiennent finiront par tomber en panne.

S’il est relativement facile de remplacer un appareil cassé, il n’en va pas de même pour les données stockées dans votre machine. La plupart des PC modernes reposent sur un stockage solide, ce qui est une excellente nouvelle car les SSD sont plus durables que les disques durs. Les disques SSD n’ont pas de pièces mobiles et ils peuvent mieux résister aux chutes accidentelles et autres chocs et vibrations dans les ordinateurs portables que les disques durs. Cependant, les SSD peuvent également tomber en panne, tout comme d’autres formes de mémoire flash.

Voici 5 signes que vous devez surveiller (ou écouter), vous avertissant que le lecteur stockant vos documents touche à sa fin.

#1 – Cela ne sonne pas bien

Les lecteurs de stockage modernes sont fabriqués avec des tolérances très élevées, en particulier les lecteurs de disque dur (HDD). Malgré des plateaux qui tournent à des milliers de tr/min et des bras qui bougent d’avant en arrière en quelques millisecondes, les disques durs d’aujourd’hui sont conçus pour être presque silencieux dans leur fonctionnement.

Vous pourrez peut-être entendre de faibles vrombissements et clics pendant que le lecteur fonctionne, mais c’est tout – donc tout ce qui est plus fort que cela, est un signe que les choses ne vont pas bien (ou que c’est juste une vieille conception). Et si vous entendez des aigus métallique bruits, forts ou non, le lecteur sera probablement endommagé à l’intérieur.

Les entrailles d’un disque dur moderne

N’ignorez pas ces signes : le lecteur peut sembler fonctionner parfaitement bien, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne tombe en panne. Vous ne pouvez rien y faire, à part sauvegarder toutes les données importantes qu’il contient dès que possible, puis remplacer le disque par un nouveau.

Les lecteurs de stockage optiques, tels que les lecteurs de DVD-ROM ou de disques Blu-ray, sont beaucoup plus bruyants que les disques durs lorsqu’ils fonctionnent – vous devriez certainement entendre quelque chose lorsqu’il fait tourner le disque, mais cela ne devrait être que le gémissement du moteurs électriques et whoosh de l’air, étant déplacé par le disque.

Mais comme ils sont construits avec des tolérances plus lâches que les disques durs, ils s’usent plus rapidement (ce qui est compensé par le fait qu’ils ne sont pas utilisés très souvent). Les signes classiques à écouter sont des clics forts, des bourdonnements ou le disque de stockage qui tourne constamment de haut en bas.

Heureusement, comme les données sont stockées sur un amovible support de stockage, un disque bruyant ne devrait pas entraîner de pertes de données. Cela dit, avec une utilisation continue dans cet état, le lecteur pourrait tomber en panne de manière à endommager le disque. Comme pour les disques durs, si votre lecteur de stockage optique commence à émettre des sons forts ou étranges, ne l’ignorez pas : remplacez l’unité dès que vous le pouvez.

Bien entendu, tous les systèmes de stockage ne contiennent pas de pièces mécaniques mobiles. Les appareils qui utilisent de la mémoire flash, tels que les cartes SD, les clés USB et les disques SSD, ne sont qu’un ensemble de puces sur une carte de circuit imprimé. Inutile de dire que vous ne devriez pas entendre n’importe quoi de ces.

Rien ici ne devrait faire de bruit !

Donc, si votre ancien SSD fait du bruit, il est plus probable que ce soit une autre partie de l’ordinateur qui le fait. Soit ça, soit vous avez un petit problème de nuisible dans votre ordinateur !

Quels que soient les disques de stockage que vous avez dans votre système, vous ne devez jamais ignorer les sons inhabituels qui en proviennent. Sauvegardez les données qui s’y trouvent et remplacez-les dès que vous le pouvez.

#2 – Où sont passées mes données ?

Et en parlant de protéger les données, un autre signe classique indiquant que votre lecteur de stockage est défaillant est lorsqu’un fichier ou plusieurs fichiers viennent de disparaître. Les informations ne sont pas stockées sous la forme d’un flux continu de bits : elles sont plutôt présentées dans une collection de petits blocs de données.

Ces blocs peuvent être physiquement côte à côte dans le support du lecteur ou ils peuvent être dispersés. Tout ce qu’il faut, c’est qu’un de ces blocs soit endommagé, et ces précieux quelques bits seront perdus pour de bon. Et lorsque vous chercherez le fichier, le système d’exploitation de l’ordinateur essaiera alors de trouver tous les blocs qui composent le fichier.

Sans l’ensemble complet des données, le fichier sera incomplet et le système d’exploitation peut le signaler comme étant corrompu ou déclarer qu’il ne pouvait pas le trouver du tout. La mémoire flash NAND s’use physiquement chaque fois qu’un bloc de données est écrit ou effacé du lecteur, et après tant de cycles d’écriture/effacement, le bloc cessera de fonctionner.

N’ayant qu’une ou deux puces NAND, les clés USB ne peuvent pas offrir une grande protection contre l’usure

Les fabricants de SSD utilisent une multitude d’astuces (telles que le surapprovisionnement et le nivellement de l’usure) pour minimiser ce problème, mais elles varient en termes d’efficacité. Les clés USB ont généralement une durée de vie beaucoup plus courte que les SSD, vous devez donc vous attendre à ce qu’elles tombent en panne sans avertissement.

Donc, si un lecteur commence à perdre des fichiers étranges ici et là, vous devriez envisager de le remplacer assez rapidement. n’ignore pas les défauts. Encore une fois, sauvegardez toutes les données vitales qui y sont stockées. Oh, et tu devrais jamais utilisez une clé USB comme périphérique de sauvegarde critique ! Tenez-vous en aux disques durs et stockage en nuage pour ce travail.

#3 – Mec, ça prend son temps…

Bien qu’il ne soit pas aussi immédiatement évident qu’un lecteur hurlant son agonie dans les entrailles de votre ordinateur, un changement soudain des performances globales peut être le signe d’une défaillance de votre lecteur de stockage. Le matériel PC comme les CPU, la RAM ou les GPU ne ralentit pas avec le temps. Outre la possibilité de dysfonctionnement des ventilateurs de refroidissement et de ralentissement des puces à cause de cela, le matériel devrait fonctionner de la même manière. Du côté des logiciels, c’est là que les choses peuvent tourner au vinaigre en raison d’une accumulation de données, de plus de programmes se chargeant en arrière-plan et du blocage du système d’exploitation après des années de mises à jour.

Mais si la machine fonctionnait bien un jour, puis prenait soudainement beaucoup de temps pour démarrer ou accéder aux fichiers, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Les disques durs finissent par échouer et les disques SSD peuvent également échouer et afficher ces signes de différentes manières. Des erreurs impliquant des blocs défectueux apparaîtront dans les deux types de stockage et c’est généralement à ce moment-là que la lecture ou l’écriture d’un fichier prend un temps inhabituellement long et que le processus se termine par un échec, de sorte que le système finit par abandonner avec un message d’erreur.

Lorsque vous n’en avez qu’un celles genre de jours. Image : sematadesign

Bien sûr, comme nous venons de le mentionner, il pourrait bien s’agir d’un problème logiciel, comme une mise à jour du système d’exploitation qui a gâché une configuration quelque part, ou même un logiciel malveillant qui fait que le processeur fonctionne excessivement en arrière-plan. Mais si vous n’avez rien mis à jour récemment et que l’ordinateur est bien protégé, des modifications inattendues des performances peuvent être dues à la défaillance du lecteur de stockage principal.

Déterminer si c’est le cas ou non n’est pas facile, et nous ne recommandons pas de remplacer un disque dur/SSD simplement parce que les choses ont ralenti. En revanche, si le lecteur est amovible, comme une clé USB, une baisse rapide de la vitesse est un bon indicateur qu’il n’est pas très sain.

#4 – Au revoir, démarrez le lecteur

Beaucoup d’entre nous en ont fait l’expérience à un moment donné, car il s’agit d’une situation courante lorsque l’on possède un PC. Un jour, tout est parfait, mais la prochaine fois que vous le lancez, un message BIOS redouté apparaît sur votre écran : « Insérez le disque de démarrage et pressez une touche quelconque, «

Au lieu de voir le logo du système d’exploitation apparaître, vous vous retrouvez face à une déclaration sombre. Il peut y avoir d’autres explications à cela. Par exemple, cela peut être causé lorsqu’un nouveau BIOS vient d’être installé. Mais si aucune modification ou mise à jour n’a été effectuée, cela peut indiquer que le lecteur de démarrage a décidé de se diriger vers Valhalla. Ou à tout le moins, il montre des signes de corruption où vous pourrez peut-être récupérer vos données, mais il est temps de sauvegarder et d’obtenir un nouveau lecteur.

Avant que le démarrage échoue complètement, vous pouvez également voir votre PC se bloquer de manière aléatoire pendant le démarrage. C’est un signe que votre lecteur pourrait développer un problème.

Si le cas est qu’une partie des données sur le lecteur est corrompue, une étape recommandée consiste à retirer le disque dur/SSD et à le placer dans un autre ordinateur en tant que lecteur secondaire. S’il est capable de tester le lecteur ou de lire le contenu correctement, le lecteur peut être réutilisé.

Il est également possible, bien que faible, que les données de démarrage sur l’appareil aient été affectées par des logiciels malveillants ; auquel cas, le placer dans une autre machine pourrait également mettre celle-ci en danger.

On pourrait faire valoir que l’analyse d’un disque dur ou d’un SSD à la recherche d’erreurs, sur un autre ordinateur, ne devrait être effectuée que si vous êtes certain qu’il ne peut pas infecter cette machine. Il est donc recommandé de vérifier au préalable la présence de logiciels malveillants sur le deuxième ordinateur.

La perte inexplicable d’un disque de démarrage peut être extrêmement frustrante à résoudre et parce que ce n’est pas un problème rare (bien qu’il s’améliore définitivement avec les SSD), la meilleure façon d’y faire face est de prendre des mesures préventives : à savoir, avoir simplement le système d’exploitation sur un seul lecteur et stockez tous les fichiers importants sur un autre (ou conservez toujours une sauvegarde séparée des fichiers critiques).

#5 – Glitches dans la matrice

Le dernier signe dont nous parlerons, pour un lecteur de stockage Dodo-esque, est peut-être le plus indéterminable. En d’autres termes, si vous ressentez ces symptômes particuliers, alors il pourrait être le lecteur défectueux, mais il y a une myriade d’autres causes qui devraient d’abord être éliminées.

Nous faisons référence à ces situations où votre ordinateur saute tout simplement – dans le cas de Windows, c’est le tristement célèbre écran bleu de la mort (BSOD). Cet écran est affiché par le système d’exploitation lorsqu’il atteint un point où il est tout simplement incapable de continuer à fonctionner correctement.

La dernière version de Windows essaie d’offrir une petite mesure de confort en affichant un code QR que vous pouvez scanner avec un smartphone. Il chargera ensuite une page Web offrant des conseils sur la source du problème et sur la manière dont il peut être rectifié.

La plupart des conseils impliquent d’effectuer des modifications logicielles, telles que la désinstallation de nouveaux programmes ou pilotes, car ce sont les principaux coupables lorsqu’il s’agit d’obtenir un BSOD. Mais s’il s’agissait d’un disque de stockage défectueux qui en est la vraie cause, alors aucune quantité de manigances logicielles n’aidera.

Tout comme avec les disques de démarrage qui disparaissent, les plantages inexpliqués du système sont assez difficiles à analyser – cela pourrait bien être dû à un disque de stockage défaillant, mais vous ne pouvez être sûr que si vous avez vérifié toutes les autres causes possibles.

Toutes les bonnes choses ont une fin

Les ordinateurs modernes sont vraiment des merveilles d’ingénierie – ils sont étonnamment complexes et fonctionnent généralement sans problème pendant de longues périodes. Cependant, il y aura toujours une fin à une telle navigation en douceur, car tous les périphériques de stockage ont une durée de vie limitée.

Qu’il s’agisse d’un dispositif mécanique ou à semi-conducteurs, les composants qu’il contient s’usent et finissent par tomber en panne. Utilisez le même disque dur ou SSD assez longtemps, et il volonté arrêter de travailler à un moment donné. Espérons que vous rencontrerez l’un des signes que nous avons décrits ci-dessus, pour vous avertir qu’une action est requise bientôt.

On terminera cet article (oui, c’est un mauvais jeu de mots…) avec un conseil : il vaut toujours mieux être préparé que de se faire prendre. Et par là, nous voulons dire que vous devez effectuer des sauvegardes régulières de vos fichiers importants, et s’ils sont vraiment important, sauvegardez les sauvegardes !

Vous pouvez facilement remplacer un lecteur de stockage – on ne peut pas en dire autant des données.

Lire la suite : Raccourcis d’achat :