Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le 15 janvier 2001, Jimmy Wales a fait sa première édition sur Wikipédia, marquant le lancement de l’encyclopédie en ligne gratuite la plus célèbre au monde. Désormais, Christie’s mettra aux enchères ce même montage en tant que NFT aux côtés de l’ordinateur iMac couleur fraise qu’il a utilisé pour créer le site.

La vente aux enchères intitulée « La naissance de Wikipédia » se déroulera du 3 au 15 décembre. Le plus offrant sera autorisé à modifier l’œuvre comme bon lui semble. Wales a déclaré que rendre le travail modifiable semble être la bonne façon « d’exprimer artistiquement ce que [he thinks] était significatif à propos de ce moment de potentiel et d’excitation – que vous puissiez faire quelque chose d’incroyable, ou que vous puissiez faire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. »

Une partie du produit de la vente du NFT soutiendra WT.Social, un projet de réseau social du Pays de Galles qui vise à créer une alternative saine et sûre aux plateformes de médias sociaux traditionnelles. Cette plate-forme est sans publicité et utilise un modèle basé sur les dons, donc tout argent supplémentaire serait le bienvenu pour développer davantage le projet.

« Wikipédia est le plus grand agrégat de connaissances humaines jamais réuni », a déclaré Peter Klarnet, spécialiste principal de Christie’s pour Americana, livres et manuscrits. « C’est un témoignage de la puissance de ce que le crowdsourcing peut réaliser : permettre à des milliards de personnes d’accéder à une vaste mine d’informations – et le tout gratuitement. »

Les NFT ont fait la une des journaux ces derniers temps, car certains sont prêts à payer 650 000 $ pour un yacht uniquement disponible dans le métaverse, à acheter le tout premier tweet jamais créé pour 3 millions de dollars, ou même à dépenser 5,4 millions de dollars pour le code source du World Wide Web. Le détenteur actuel du record du NFT le plus cher est un collage d’art numérique nommé « Everydays: The First 5000 Days », qui s’est vendu 69 millions de dollars.

Crédit photos : Christie’s