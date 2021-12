Aujourd’hui, c’est la journée mondiale du sida, les premiers cas il y a 40 ans

Aujourd’hui, le 1er décembre 2021 est célébrée la Journée mondiale du sida, qui marque cette année quatre décennies depuis les premiers cas signalés. La science a fait d’énormes progrès dans la lutte contre le VIH, qui reste néanmoins une urgence mondiale.

La Journée mondiale du sida est célébrée aujourd’hui, le 1er décembre 2021, qui marque cette année quatre décennies des premiers cas signalés d’une nouvelle et mystérieuse maladie, identifiée plus tard par l’acronyme AIDS qui signifie « syndrome d’immunodéficience acquise » causé par un virus, le VIH, capable d’attaquer le système immunitaire des gens.

40 ans de lutte contre le sida

En 40 ans de recherche, la science a fait d’énormes progrès en découvrant des thérapies antirétrovirales qui ont réussi à transformer le sida d’une maladie désespérée en une maladie chronique. Cependant, selon les données les plus récentes d’Unaids, le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 38 millions de personnes vivent avec le virus dans le monde, avec 1,7 million de nouveaux diagnostics en 2019.

Les estimations indiquent que, dans le monde, environ 5 500 nouvelles infections à VIH sont diagnostiquées chaque semaine chez les jeunes femmes (15-24 ans) et, chez les adolescentes des pays d’Afrique subsaharienne, cinq nouveaux diagnostics sur six concernent des filles entre 15 et 19 ans. Le nombre de décès, bien qu’en baisse, était de 690 000 cas en 2019. En Italie, selon les données les plus récentes publiées par le ministère de la Santé, il y a une baisse progressive au fil des ans des nouveaux diagnostics de VIH, bien qu’en 2019, ils étaient 2 531 nouveaux cas signalés, soit une incidence de 4,2 nouveaux diagnostics pour 100 000 habitants.

40 ans après la découverte des premiers cas de sida, le VIH est toujours une menace. À ce jour, note Unaids, nous sommes encore loin de maintenir l’engagement partagé de vaincre le sida d’ici 2030, conformément à l’objectif 3 de l’Agenda 2030 pour le développement durable, non pas en raison d’un manque de connaissances et d’outils, mais en raison des inégalités structurelles qui entravent la prévention et le traitement du VIH. « En tant que Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, nous lançons un avertissement sévère – a souligné dans un communiqué Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA -. Le sida reste une pandémie, le feu rouge clignote et ce n’est qu’en agissant rapidement pour mettre fin aux inégalités à l’origine de la pandémie que nous pourrons la surmonter« .

En ce jour très important, Unaids profite de l’occasion pour rappeler à tous les gouvernements la « Besoin de politiques« Pour assurer un accès juste et abordable à la science et »infrastructures suffisantes « axé sur la communauté et basé sur la communauté dans le cadre d’un système de santé solide, soutenu par une solide responsabilité civile. « Toute nouvelle technologie devrait atteindre tous ceux qui en ont besoin sans délai« .

Aujourd’hui, la recherche pharmacologique a fait d’importants progrès, développant aux côtés de thérapies antirétrovirales très efficaces et de nouveaux anticorps monoclonaux, de nouveaux produits qui réduisent le risque d’infection, notamment dans les populations les plus exposées au virus.

Pour cette stratégie de prévention (appelée prophylaxie pré-exposition, PrEP), les CDC d’Atlanta ont démontré une réduction de 99% du risque d’infection sexuellement transmissible et une réduction de 80% de la transmission intraveineuse chez les toxicomanes. Son utilisation massive réduirait donc drastiquement les infections à VIH (comme l’ont démontré les cas de San Francisco, Londres ou Sydney), contribuant à contrôler la circulation de cette infection sexuellement transmissible. L’espoir vient aussi des nouveaux vaccins en cours d’essais cliniques, dont les prémisses sont particulièrement encourageantes et les scientifiques confiants d’être sur la bonne voie.