Parce que le Royaume-Uni veut que Facebook, Instagram et WhatsApp abandonnent les GIF Giphy

Le groupe Meta a reçu une demande de l’Antitrust britannique pour vendre Giphy, le service de création, de stockage et de recherche d’images animées utilisées dans les trois applications.

L’envoi de GIF animés sur Facebook, WhatsApp et Instagram est extrêmement simple : les trois applications fournissent un outil qui vous permet de choisir parmi des centaines de milliers d’images en boucle, de les diviser par mots-clés ou thèmes et de les placer en quelques clics sur l’écran. . Le secret d’une telle efficacité est Giphy, un portail de stockage et de classification de ce matériel que le groupe Meta a acquis l’an dernier pour 400 millions de dollars et qu’il devra peut-être désormais remettre en vente : selon l’autorité antitrust du Royaume-Uni, en effet , l’opération déjà réalisée représente un obstacle à la libre concurrence et il appartient à la multinationale fondée par Mark Zuckerberg d’y remédier.

La valeur de Giphy

L’autorité britannique de la concurrence avait l’œil sur l’accord il y a des mois pour deux raisons. D’une part, les GIF animés sont l’un des moyens d’expression sociale les plus populaires de ces dernières années – y compris les réactions aux discussions, les mèmes et bien plus encore ; d’autre part, depuis sa fondation en 2013, Giphy a pu créer un nouveau produit autour de ce phénomène, qui comprend la création de nouvelles images animées et une base de données sans fin de matériel pouvant être récupérée via un moteur de recherche efficace. Facebook, WhatsApp et Instagram ont utilisé ces services pendant des années avant de racheter définitivement l’entreprise, et la crainte des autorités britanniques est justement que Giphy puisse devenir une sorte d’exclusif des apps du groupe fondé par Mark Zuckerberg.

Les raisons du Royaume-Uni

Giphy continue pour le moment d’offrir ses services à des plateformes externes et des réseaux sociaux, mais à l’avenir, il pourrait obliger à interrompre cette fourniture, augmenter le prix de manière incongrue ou demander en échange plus de données aux utilisateurs qui les utilisent. En plus de cet aspect, l’Antitrust of the Channel a souligné comment Giphy elle-même aurait pu devenir un concurrent valable pour Facebook dans le domaine de la publicité en ligne. Pour ces raisons, la demande de l’Antitrust est que Facebook remette sur le marché l’entreprise qu’il a acquise l’année dernière et en laisse le contrôle à d’autres.

Décision non publiée

Il n’est pas encore certain que Meta soit obligé de se débarrasser de Giphy et de son chargement de GIF : la multinationale peut en effet faire appel de la décision. Le mouvement Antitrust reste cependant significatif, car c’est la première fois qu’une entité de ce type tente de s’immiscer dans une fusion ou une acquisition déjà mise en œuvre, et tout cela se déroule dans un secteur où ces opérations sont à l’ordre du jour – avec un impact quantifiable impact sur l’état de la concurrence. Heureusement, la décision n’aura aucun impact pour les utilisateurs : même si Meta se débarrassait de Giphy, le service resterait très probablement dans les applications de la multinationale, comme il l’a toujours été avant même l’acquisition.