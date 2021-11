Lorsque nous allumons les radiateurs, il peut arriver qu’un ou plusieurs radiateurs ne chauffent pas, nous laissant dans le froid et consommant toujours de l’énergie. Voici quoi faire.

A l’exception de la province de Trente, des territoires alpins et d’autres zones caractérisées par un climat particulièrement rude, en Italie, la mise en marche du chauffage centralisé n’est possible que pendant la saison froide, les différentes provinces étant décalées en « bandes de température ». Par exemple, pour ceux qui vivent dans ceux situés dans la bande E, comme Milan, Bergame, Asti, L’Aquila, Trieste et Rieti, il était possible d’allumer les radiateurs à partir du 15 octobre, tandis que ceux qui vivent dans ceux de Latina, Naples et Lecce, par exemple, ont dû attendre le 15 novembre. En termes simples, plus le climat est doux, plus la possibilité de démarrer le chauffage central est tardive. Cependant, allumer les radiateurs (ou convecteurs) peut réserver quelques mauvaises surprises, nous laissant dans le froid tout en continuant à consommer de l’énergie. Alors que faire si les radiateurs ne chauffent pas ?

Tout d’abord, assurez-vous que vous avez effectué l’entretien saisonnier du système, à travers ce que l’on appelle la « ventilation ». En effet, pendant la période d’inactivité printanière et estivale, des bulles d’air gênantes peuvent s’accumuler à l’intérieur des radiateurs, capables de limiter considérablement leur efficacité thermique. Pour les retirer, tout d’abord, le bouton du thermostat ou de la vanne thermostatique, celui qui régule le débit d’eau chaude circulant dans le radiateur, doit être complètement ouvert ; après cela, nous passons à la petite vanne de purge, qui est normalement située dans la partie supérieure du radiateur et est opposée à celle du thermostat. Il doit être tourné dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec la clé spéciale, pour permettre à tout l’air accumulé dans l’appareil de s’échapper. L’eau sort aussi avec l’air, il est donc conseillé d’utiliser un récipient pour récupérer celle qui tombe. Lorsque l’opération de ventilation est terminée, l’eau commencera à s’égoutter uniformément (cela indique l’absence de bulles d’air). L’opération doit être effectuée une fois par an pour tous les radiateurs de la maison avant l’éclairage saisonnier habituel ; comme indiqué, le risque n’est pas seulement d’avoir un chauffage inefficace, mais aussi de le payer à vide. Nous vous rappelons que même l’accumulation de poussière dans les radiateurs réduit leurs performances, ils doivent donc être nettoyés avec soin pour un apport de chaleur correct.

Si après avoir purgé et nettoyé un ou plusieurs radiateurs ne fonctionnent toujours pas, il peut y avoir un problème de pression d’eau. Pour le vérifier, il suffit de vérifier le baromètre de la chaudière. La valeur doit être comprise entre 1 et 2. Si elle est inférieure à 1 il y a un problème de basse pression, si elle est supérieure à 2 il y a un problème de haute pression qui bloque la chaudière. En consultant le manuel de votre appareil et en agissant sur les robinets appropriés (ils sont généralement noirs, rouges et bleus, le jaune est à gaz), il est possible de rétablir la pression d’eau idéale. En cas de surpression, il est également possible d’intervenir sur la vanne de purge des radiateurs et d’en évacuer l’excès d’eau.

Les radiateurs peuvent ne pas chauffer également en raison d’un défaut dans la vanne thermostatique – vérifier que la température entre la pièce et le thermostat sont alignées – ou dans la chaudière elle-même. Dans ce cas, même l’eau chaude ne doit pas sortir des robinets. Si les radiateurs chauffent mais que la pièce n’accumule pas de chaleur, il est possible qu’il y ait un problème d’isolation thermique / isolation, donc les courants d’air dans les fenêtres, les prises électriques et autres doivent être évalués. Si le radiateur est placé près d’une fenêtre, il peut être utile d’utiliser un panneau réfléchissant à apposer entre le radiateur et le mur. Enfin, si la pièce est chaude mais que les radiateurs ne sont pas « chauds » cela peut être tout à fait normal ; en fait, il est possible qu’ils aient été automatiquement éteints par le thermostat, précisément pour maintenir la température souhaitée dans la pièce.