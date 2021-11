Qu’est-ce que le carcinome basocellulaire, la tumeur maligne de la peau qui a touché Valentina Ferragni

Le carcinome basocellulaire est la forme la plus courante de cancer de la peau et se produit avec des tumeurs de divers types. Voici les symptômes, les causes et comment le traiter.

Valentina Ferragni, sœur cadette de la célèbre influenceuse Chiara, a communiqué sur Instagram le résultat de l’examen histologique réalisé sur le fragment de peau récemment retiré chirurgicalement, qui s’est avéré beaucoup plus grave qu’on ne l’imaginait initialement. Cette formation sur le front, en fait, n’était pas un kyste ou en tout cas un problème mineur, mais un carcinome basocellulaire, une tumeur maligne de la peau, la plus courante avec le mélanome. L’homme de 28 ans s’est présenté sur le réseau social avec une cicatrice de 5 cm et a souligné l’importance de la prévention ; Heureusement, en fait, elle a subi des contrôles dermatologiques et une intervention chirurgicale à temps, avant que son état ne s’aggrave davantage. Mais qu’est-ce que le carcinome basocellulaire exactement ?

Qu’est-ce que le carcinome basocellulaire

Comme le soulignent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, le carcinome basocellulaire est la forme la plus courante de cancer de la peau, « une papule ou un nodule superficiel à croissance lente dérivé de certaines cellules épidermiques ». Plus précisément, il s’agit des kératinocytes de la couche basale ou germinale, situés dans la partie la plus profonde de la peau et ayant pour fonction de produire de nouvelles cellules. L’Institut Humanitas précise que le carcinome basocellulaire touche principalement la tête et le cou (80 pour cent des cas), suivi du tronc (15 pour cent), des membres et d’autres zones. Comme indiqué par le Simg, l’incidence de cette tumeur en Italie est en augmentation et est actuellement d’environ 150 cas pour 100 000 habitants par an. Aux États-Unis, 4 millions de nouveaux diagnostics sont posés dans le même laps de temps. Heureusement, il a une très faible probabilité de générer des métastases (0,0028 – 0,5 pour cent, indique le Simg) et la survie à 5 ans après le diagnostic en Italie est de 100 pour cent. Cependant, il s’agit d’une forme de cancer qui peut avoir un fort impact sur la qualité de vie, ayant la capacité de détruire les tissus et également d’impliquer le cartilage et les os. S’il envahit les yeux, la bouche, les oreilles et d’autres zones sensibles, il peut être mortel. Elle est plus fréquente chez les personnes âgées et touche principalement les personnes à peau blanche.

Quelle est la cause du carcinome basocellulaire

La principale cause de carcinome basocellulaire est principalement « une exposition excessive, incontrôlée sans protection adéquate aux rayonnements ultraviolets », souligne l’Institut Humanitas. La source peut être à la fois la lumière du soleil et une lampe UV, comme celles utilisées pour le bronzage artificiel. Le risque est accru en cas d’exposition continue à ces sources pendant l’enfance et l’adolescence. D’autres causes déclenchantes de cancer cutané malin sont les rayons X; exposition prolongée à des produits chimiques spécifiques et à une maladie génétique autosomique dominante rare appelée syndrome de Gorlin. Elle se caractérise précisément par la formation de multiples carcinomes basocellulaires d’apparition précoce, ainsi que d’anomalies du squelette et de la mâchoire, comme l’explique Orpha.net.

Quels sont les symptômes du carcinome basocellulaire

Il existe différents types de tumeurs liées à cette forme de cancer. Le plus fréquent, le nodulaire, tel que spécifié par les manuels MSD, concerne 60 % des cas ; la formation est solide, brillante et de petite taille. Le superficiel, qui touche 30 pour cent des cas, se manifeste par des papules ou des plaques minces semblables aux signes d’une dermatite ou d’un psoriasis; morpheiforme, qui touche 5 à 10 pour cent des cas, se présente sous la forme d’une plaque aux bords irréguliers, semblable à une cicatrice durcie. Certains types peuvent produire des pigments, saigner sur une période de temps (en raison de la dilatation des vaisseaux sanguins), générer une sorte de croûte et apparemment guérir. C’est en raison de la variabilité multiple de cette tumeur maligne que le diagnostic est lié à une biopsie et à un examen histologique. La croissance de la tumeur est également très variable ; parfois des mois ou des années passent et la taille reste petite, mais dans certains cas, la tumeur peut croître d’un pouce par an, comme le soulignent les manuels MSD.

Traitement du carcinome basocellulaire

Il existe plusieurs stratégies pour traiter le carcinome basocellulaire, qui sont sélectionnées par le dermatologue au cas par cas. « Le tableau clinique, l’étendue, la localisation et le sous-type histologique conditionnent le choix thérapeutique », est précisé dans les Manuels MSD. Parmi les différentes options indiquées figurent « le curetage, la diathermocoagulation, l’ablation chirurgicale, la cryothérapie, la chimiothérapie topique (imiquimod ou 5-fluorouracile) et la thérapie photodynamique ». La radiothérapie est également parfois utilisée. Étant donné qu’environ un quart des patients diagnostiqués avec un carcinome basocellulaire développent un autre épithéliome similaire dans les cinq ans suivant le premier, toutes les personnes atteintes doivent subir des examens dermatologiques périodiques, une fois par an.