Ce modder a transformé une Game Boy Advance en une station d’émulation portable pour jouer aux jeux SNES, PS et Mega Drive

En bref : un YouTuber et modder nommé Rodrigo Alfonso a utilisé ses impressionnantes compétences en modding et en piratage pour faire fonctionner une Game Boy Advance sur les jeux Mega Drive, PlayStation et SNES. Pour ce faire, il a utilisé des cartouches personnalisées comportant un Raspberry Pi 3 exécutant un émulateur.

La Game Boy Advance de Nintendo a toujours été l’une des consoles les plus modulables. Des haut-parleurs et écrans au boîtier et à la carte, vous avez le choix entre de nombreux composants personnalisés si vous souhaitez mettre à niveau la console portable. Cependant, aucune de ces mises à niveau n’est comparable à ce que le modder Rodrigo Alfonso a fait.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Alfonso nous explique comment il a modifié une cartouche et son GBA pour exécuter des jeux non Game Boy. Il a également publié une démo montrant certains jeux fonctionnant sur la console modifiée, notamment Crash Bandicoot de PlayStation : Warped et Spyro : Year of the Dragon ; Battletoads et Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars pour la SNES ; et Snow Bros de Megadrive.

En bref, Alfonso a mis à niveau le GBA 16 bits de 20 ans vers une console 32 bits via des cartouches surchargées. Pour la plupart, le GBA était en stock, donc pour y parvenir, le moddeur a fabriqué des cartouches imprimées en 3D fortement personnalisées et les a installées avec un Raspberry Pi 3 avec RetroPie.

Les jeux sont rendus à une résolution maximale de 240×160, mais les utilisateurs peuvent la réduire à 120×80 pour augmenter la fréquence d’images. Pour remplir l’écran GBA tout en affichant des jeux à demi-résolution, les utilisateurs peuvent utiliser une technique de mosaïque 2x ou jouer avec les bordures noires autour. Alfonso déclare également que ceux qui aiment l’aspect des anciens moniteurs CRT peuvent utiliser des lignes de balayage pour créer des lignes noires artificielles entre chaque rangée de cadres. Le flux vidéo est envoyé via le port de liaison de la Game Boy Advance.

Pour ceux qui s’intéressent aux détails techniques, Alfonso explique son exploit impressionnant en profondeur sur GitHub.

Crédit générique : Josa Vicente