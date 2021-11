Une nouvelle espèce découverte dans un monde sous-marin perdu où l’eau bout jusqu’à 287°C

Dans le golfe de Californie du Sud, au large des côtes mexicaines, de nouvelles sources hydrothermales et une biodiversité spectaculaire ont été découvertes.

Crédit : ROV Subastian / Schmidt Ocean Institute

Au cœur du bassin de Pescadero, une dépression sous-marine située entre la péninsule de Basse-Californie et la côte mexicaine face à La Paz, une expédition scientifique a découvert un véritable paradis perdu, caractérisé par de nouvelles sources hydrothermales et plusieurs espèces d’invertébrés méconnus. vers, mollusques et crustacés. Dix espèces déjà connues des zoologistes, mais jamais observées auparavant dans cette région, ont également été identifiées. L’équipe de recherche multidisciplinaire à bord du navire de recherche « Falkor » du Schmidt Ocean Institute a opéré dans la zone pendant un peu plus d’un mois, collectant de précieuses données sur les fonds marins principalement grâce au robot sous-marin appelé « ROV SuBastian », qui était contrôlé à distance à proximité de sources hydrothermales. évents qui émettent des fluides à des températures proches de 300°C.

Crédit : ROV Subastian / Schmidt Ocean Institute

Ces cheminées hydrothermales situées sur les fonds marins sont entourées d’une biodiversité riche et particulière, composée d’animaux aux allures bizarres comme les vers tubicoles géants (ou pogonophores), mais aussi de nombreuses « colonies » de crustacés – en particulier de crevettes – et de mollusques bivalves. Ces sources sont considérées parmi les écosystèmes les plus extrêmes et les plus exotiques de la Terre ; ils ont une valeur particulièrement importante parce que les chercheurs pensent que la vie sur notre planète peut avoir pris naissance juste à côté de jets d’eau et d’autres fluides chauffés par géothermie. Des cheminées similaires seraient également présentes sur Europe, l’une des lunes de la géante gazeuse Jupiter, pour cette raison, elle est considérée comme l’un des endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie dans l’espace. Mais comme indiqué, des organismes « extraterrestres » peuvent également être trouvés ici sur Terre.

Crédit : ROV Subastian / Schmidt Ocean Institute

L’aspect particulier des sources hydrothermales proches de la Basse-Californie réside dans le fait qu’elles émettent des fluides clairs, contrairement à la grande majorité des cheminées océaniques qui émettent des composés sombres (sans surprise elles portent le surnom de « fumeurs noirs »). Cela se reflète également dans la biodiversité, qui peut être différente de celle observée ailleurs. Grâce à la dernière expédition de Falkor, le ROV SuBastian a identifié plusieurs nouvelles sources. Le plus grand s’appelait « Maija awi » ; il est situé à mi-chemin entre la cheminée de JaichaMaa ‘ja’ag – découverte en 2018 lors d’une autre expédition de la même équipe – et celle d’Auka, identifiée en 2015 par des experts du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). Un autre groupe de bouches s’appelait « Melsuu ». Ce sont tous des noms dérivés des langues des peuples autochtones Yuman vivant en Basse-Californie. Ils font référence aux formes des cheminées et à d’autres caractéristiques : le Maija awi, par exemple, est le nom d’un serpent divin du peuple Kumiai et a été choisi parce que la cheminée ressemble à un dragon ; Melsuu signifie plutôt « bleu », qui est la couleur des nombreux vers bleus irisés – comme le Peinaleopolynoe orphanae – qui peuplent cette source.

Au cours de sa descente dans ces eaux bouillonnantes, le rover sous-marin a capturé des images de plusieurs nouvelles espèces potentielles, au moins six, dont des vers de flèche, des mollusques, des crustacés, des vers nématodes et des vers polychètes. Ces derniers font partie de la classe la plus ancienne des Annélides ; ils comportent souvent des poils et d’autres formations chitineuses qui s’étendent hors des longs tubes dans lesquels ils vivent, créant des fleurs spectaculaires et des structures en forme d’éventail. Les experts mettront beaucoup de temps à analyser toutes les données collectées par le rover sous-marin et à déterminer combien et quelles nouvelles espèces ont effectivement été identifiées.