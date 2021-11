Gigabyte publie un outil pour résoudre les problèmes de DRM d’Alder Lake

En bref : après qu’Intel a révélé une liste de jeux qui ne fonctionnent pas avec ses nouveaux processeurs Alder Lake en raison de conflits DRM, les propriétaires des cartes mères Z690 de Gigabyte peuvent désormais résoudre le problème en utilisant l’outil Gigabyte DRM Fix Tool de la société.

Début novembre, Intel a confirmé que certains jeux ne fonctionnaient pas avec Alder Lake. Chipzilla a déclaré que davantage de jeux rencontraient des problèmes lorsque Alder Lake était utilisé avec Windows 10 – par opposition à Windows 11 – et bien que la plupart d’entre eux soient des titres plus anciens, certains plus récents tels que Assassin’s Creed: Valhalla et Star Wars Jedi: Fallen Order sont également affectés .

Le problème provient du logiciel de gestion des droits numériques (DRM) qui reconnaît à tort les cœurs efficaces (E-cores) d’Alder Lake comme un autre système. Cela peut empêcher le lancement des jeux, provoquer des plantages pendant le jeu ou les fermer de manière inattendue.

Une solution de contournement consiste à activer le mode de compatibilité de jeu hérité, qui placera les cœurs électroniques en mode veille pendant que vous jouez à des jeux (lisez le mode d’emploi), mais cela implique d’entrer dans le BIOS, et il doit être activé après chaque redémarrage. Mais l’outil Gigabyte DRM Fix (télécharger ici) permet à quiconque d’allumer et d’éteindre facilement les cœurs électroniques via l’interface utilisateur de l’utilitaire. La seule exigence est que les cartes mères des utilisateurs aient le dernier firmware installé.

Bien que l’outil ne fonctionne qu’avec les mobos Gigabyte Z690, ne soyez pas surpris de voir d’autres fabricants emboîter le pas en publiant leurs propres versions de l’utilitaire.

Gigabyte a fourni une liste de toutes ses cartes mères Z690 et la dernière version du BIOS pour chaque produit.