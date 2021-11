Éléphantine meurt après avoir perdu la moitié de sa trompe dans un piège infernal tendu par des braconniers

Une femelle éléphant de Sumatra âgée d’un an est morte après avoir été mutilée par un piège. Ils avaient amputé sa trompe pour tenter de la sauver.

L’éléphant à la trompe amputée. Crédit : EPA

Un bébé éléphant est mort après avoir été grièvement blessé à la trompe par un piège mortel tendu par des braconniers dans la forêt. Les vétérinaires qui l’ont aidée ont été contraints d’amputer le tronc, mais malheureusement la lésion infectée a été fatale. Pour rendre la mort du petit pachyderme, une femelle d’à peine un an, encore plus dramatique, le fait qu’il s’agissait d’un éléphant de Sumatra (Elephas maximus sumatranus), une sous-espèce d’éléphant d’Asie qui ne vit que sur l’île d’Indonésie, classée en danger critique d’extinction (code CR) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La sous-espèce est fortement menacée par la déforestation – jusqu’à 83 pour cent de l’habitat naturel de ces éléphants a été transformé en plantations – et par des contacts de plus en plus fréquents avec l’homme, mais aussi par le braconnage pour les défenses d’ivoire, comme le montrent les pièges mortels laissés dans le les forêts.

Le petit éléphant avait été retrouvé seul près du village d’Aceh Jaya ces derniers jours, contraint de se battre avec cet engin infernal pendant on ne sait combien de temps. Les experts pensent que les spécimens adultes, une fois qu’ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient rien faire pour l’aider, ont décidé de la laisser derrière eux. Certains villageois ont identifié l’animal blessé, qui l’ont immédiatement relâché et l’ont transporté au département provincial de conservation (BKSDA) pour un traitement approprié. Les vétérinaires ont fait tout leur possible pour sauver la vie de la petite fille, amputant le tronc affreusement mutilé du piège et tentant ensuite de se libérer. Même l’antibiothérapie à laquelle elle a été soumise n’a pas été efficace. « Nous n’avons pas pu la sauver car la blessure était grave et infectée », a déclaré à la BBC le Dr Agus Arianto, chef de l’Agence de conservation des ressources naturelles d’Aceh, une agence spécialisée dans la conservation de la faune. « Nous avons fait de notre mieux pour l’aider », a ajouté tristement le Dr Arianto.

Il y a quelques jours seulement, les images de l’éléphant sans trompe avaient fait le tour du monde ; l’espoir était qu’elle pourrait se sauver et continuer à vivre, même mutilée et en captivité, dans un sanctuaire avec d’autres spécimens malheureux. « Sa mort a été choquante… parce qu’elle avait l’air bien après avoir été amputée, elle bougeait activement », a déclaré au New York Post le Dr Rika Marwati, l’une des vétérinaires qui sont intervenues pour lui sauver la vie. « Elle est soudainement tombée malade de stress et d’infection lundi soir et a été déclarée morte dans la matinée », a ajouté l’expert. Comme indiqué, l’espèce subit une forte pression à la fois de la déforestation et du braconnage. Malgré les sanctions sévères infligées aux braconniers, plusieurs animaux mutilés ou tués sont retrouvés dans les forêts. Sur le marché noir, en revanche, l’ivoire a encore des prix très élevés et pousse des hommes sans scrupules à agir. Le cas le plus récent et le plus frappant sur l’île de Sumatra remonte à l’été dernier, lorsque la tête d’un mâle dépourvu de défenses a été découverte dans une palmeraie de l’est d’Aceh. L’affaire n’est cependant pas restée sans solution. En effet, la police a arrêté un braconnier présumé et quatre autres personnes, qui étaient accusées d’avoir acheté l’ivoire obtenu à partir du spécimen tué.

Pas étonnant qu’en Afrique, où les éléphants ont été soumis à une pression extrême des braconniers à cause de l’ivoire, ils poussent sans défenses par sélection naturelle, comme en témoigne l’étude « Ivory braconnage et l’évolution rapide de l’absence de défenses chez les éléphants d’Afrique » publiée dans la revue faisant autorité. revue scientifique Science. Selon le professeur Shane Campbell-Staton, biologiste de l’évolution au Département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de Princeton, il faudra plusieurs générations sans braconnage pour ramener la situation à la normale.