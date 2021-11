Texas Instruments commencera à construire de nouvelles usines de fabrication de tranches de semi-conducteurs de 300 mm l’année prochaine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Texas Instruments a annoncé la construction d’usines de fabrication de plaquettes de 300 mm à Sherman, au Texas, pour faire face à la demande croissante de semi-conducteurs dans le monde. La construction des deux premières usines commencera en 2022, avec des plans pour établir un total de quatre usines au fil du temps.

Les nouvelles usines de Texas Instruments créeront de nombreuses opportunités d’emploi et étendront les opérations de fabrication de puces de la société aux États-Unis, augmentant ainsi sa production de tranches de 300 mm. Si Texas Instruments finit par remplir les quatre emplacements pour les usines, le fabricant de semi-conducteurs prévoit de créer 3 000 emplois directs et d’investir environ 30 milliards de dollars.

La construction de ces usines vient comme une réponse à la demande toujours croissante de semi-conducteurs dans le monde, qui a conduit à la pénurie mondiale actuelle de puces qui ravage les industries de la technologie et de l’automobile. Cependant, les premières usines ne devraient être mises en ligne qu’en 2025, de sorte que leurs produits n’aideront pas beaucoup à résoudre le problème actuel, mais devraient empêcher de telles situations à l’avenir.

« Les futures usines de traitement analogique et embarqué de 300 mm de TI sur le site de Sherman font partie de notre planification de capacité à long terme pour continuer à renforcer notre avantage concurrentiel en matière de fabrication et de technologie et répondre à la demande de nos clients au cours des prochaines décennies », a déclaré Rich Templeton, président, président et chef de la direction de TI. « Notre engagement envers le nord du Texas s’étend sur plus de 90 ans, et cette décision témoigne de notre solide partenariat et de notre investissement dans la communauté Sherman. »

Outre les usines à venir, Texas Instruments dispose déjà d’une usine DMOS6 de 300 mm à Dallas, au Texas, et de deux usines de 300 mm à Richardson, au Texas : la RFAB1 et la RFAB2 presque complète. Ce dernier devrait entrer en production au second semestre 2022.

Outre les usines du Texas, TI a également récemment acquis l’ancienne usine 3D XPoint (LFAB) de Micron à Lehi, dans l’Utah, pour 900 millions de dollars. Cette usine devrait entrer en production début 2023.

Aux côtés de Texas Instruments, Samsung prévoit également de construire une usine de fabrication de tranches de semi-conducteurs de 17 milliards de dollars au Texas. Cette usine, cependant, est censée être destinée à la fabrication de plaquettes de 5 nm.