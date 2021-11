Combien cela vous coûte-t-il sur votre facture de toujours laisser le climatiseur en veille

A moins qu’un interrupteur physique ne coupe leur alimentation, les climatiseurs fonctionnent 24h/24 et 7j/7 en mode veille avec un impact pas toujours négligeable.

Le climatiseur est un appareil électroménager désormais répandu dans des millions de foyers pour apporter de la fraîcheur en été et dans certains cas pour chauffer l’environnement pendant l’hiver. Sa consommation en fait l’un des appareils à utiliser le plus parcimonieusement dans la maison, mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est que ces appareils consomment de l’électricité même lorsqu’ils ne soufflent pas d’air. A moins qu’un interrupteur physique ne coupe leur alimentation, les climatiseurs fonctionnent 24h/24 et 7j/7 en mode veille, et dans cet état ils peuvent consommer beaucoup et avoir un impact directement mesurable sur votre facture.

A quoi sert la mise en veille du climatiseur ?

Le mode veille du climatiseur a une première fonction élémentaire : il maintient sous tension le circuit qui alimente le système de réception infrarouge ou WiFi, afin que le gadget puisse être allumé par la télécommande ou par les systèmes domotiques ; de plus, dans les unités avec écrans LED ou panneaux tactiles, ces éléments contribuent également aux besoins énergétiques de l’appareil. Le facteur qui risque de peser davantage sur la consommation en veille du climatiseur est le système qui maintient le circuit d’échange thermique à température pendant les mois d’hiver, afin que la machine puisse démarrer à la demande en mode chauffage.

Consommation variable

La consommation est donc très variable d’un modèle à l’autre, et surtout selon la période de l’année. Certaines unités ont une consommation électrique maximale en veille de 2 watts, tandis que d’autres pendant les périodes les plus froides de l’année peuvent atteindre 80 – le tout sans tenir compte de la présence éventuelle de plusieurs unités intérieures ou extérieures dans la maison. L’impact sur la facture annuelle peut donc varier d’environ 3,5 euros à plus de 130 euros : pour avoir une idée plus précise de la consommation en veille de votre appareil il est utile de se référer à la notice d’utilisation ou de contacter le constructeur, tandis que pour obtenir la consommation annuelle est suffisante pour utiliser la valeur en Watts reportée, la multiplier par 24 (le nombre d’heures par jour), puis par 365 (le nombre de jours par an) et enfin la diviser par 1 000 (obtention d’une valeur en kW) et par le prix du kWh facturé par votre fournisseur.

Pour économiser sur leurs factures, ceux qui en ont la possibilité peuvent couper l’alimentation des systèmes lorsqu’ils ne sont pas utilisés pendant de longues périodes – de plusieurs mois à quelques jours seulement. Dans ces cas, cependant, assurez-vous de lire le manuel d’instructions pour comprendre comment procéder une fois les appareils rallumés : il peut être nécessaire de laisser le climatiseur en veille pendant une période de plusieurs heures avant sa première utilisation.