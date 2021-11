Pourquoi est-il si important d’utiliser l’humidificateur pour radiateurs

La réponse peut sembler évidente mais tout le monde ne sait pas quels sont les problèmes causés par un air trop sec dans la maison et à l’intérieur.

Humidificateurs à radiateur / Donnaclick

Disposer de radiateurs, qu’ils soient connectés à des systèmes de chauffage centralisés ou autonomes, est certainement une commodité. Les garder en place pendant de nombreuses heures peut cependant avoir un impact négatif sur le microclimat de notre maison, c’est-à-dire l’ensemble de paramètres environnementaux tels que la température et l’humidité relative qui sont la condition indispensable à notre bien-être. Les radiateurs allumés peuvent en effet diminuer le pourcentage d’humidité relative, ou le niveau de vapeur d’eau présent dans l’air, avec des répercussions sur notre corps. Pour cela il est utile de connaître et d’être conscient de l’humidité dans la maison et des conséquences qu’un air trop sec peut avoir sur notre santé.

Tel que rapporté par des experts médicaux et des scientifiques du Clinique Mayo, le taux d’humidité dans la maison doit être compris entre 30% et 50%. Si le niveau descend en dessous de ce seuil minimum, l’air devient trop sec et peut causer divers problèmes, tels que peau sèche, irritation des muqueuses (nez et gorge), film lacrymal sec (pouvant provoquer des démangeaisons oculaires), lèvres gercées, toux et formes allergiques. Par conséquent, le maintien d’une humidité correcte peut éviter un certain nombre de conditions en facilitant la respiration, en particulier chez les enfants et les adultes souffrant d’asthme et d’allergies, ou lors d’infections respiratoires telles que le rhume.

Un allié valable pour maintenir le bon niveau d’humidité dans l’air est l’humidificateur, dont la fonction est de libérer de la vapeur d’eau pour augmenter le pourcentage d’humidité dans l’air. Il en existe plusieurs types sur le marché (les plus avancés sont également équipés d’un hygromètre pour mesurer le pourcentage d’humidité) mais une solution certainement plus simple que les appareils technologiques modernes est représentée par les évaporateurs les plus classiques pour radiateurs, c’est-à-dire les bacs à eau réalisés presque toujours en céramique et qui doit être accroché au radiateur.

Leur fonctionnement est directement lié à la chaleur du radiateur qui, une fois allumé, chauffe l’eau contenue à l’intérieur de l’humidificateur jusqu’à ce qu’il dégage de la vapeur d’eau. Si vous souhaitez parfumer la pièce, vous pouvez également verser quelques gouttes d’essence pour humidificateurs ou nébuliseurs, générant un effet agréable combiné à une meilleure qualité de l’air.