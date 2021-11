Xbox Cloud Gaming arrive sur Xbox One et Xbox Series X | S

La célébration des 20 ans de Xbox sera terminée mais les nouvelles continuent d’affluer. Cette fois, nous devons parler de Xbox Cloud Gaming qui est désormais disponible pour les consoles Xbox One et Xbox Series X | S.

Xbox Game Pass Ultimate vous permet désormais de profiter du Cloud Gaming même sur consoles

Ce fait, qui peut être anodin, élimine d’un coup les générations de consoles. À l’heure actuelle, les utilisateurs de Xbox One pourraient jouer à Forza Horizon 5 ou à Flight Simulator avec une qualité qu’une Xbox One vieillissante ne peut pas offrir. Le support, qui était exclusif à la Xbox Series X | S, est désormais jouable sur Xbox One.

L’objectif est très simple, pouvoir jouer à d’innombrables jeux sans avoir à télécharger le jeu. Par exemple, vous pourriez jouer à Forza Horizon 5 sans télécharger plus de 100 Go avec le temps que cela prend et l’espace dont vous avez besoin sur une Xbox Series S.

Comme nous l’avons déjà indiqué à d’autres occasions, Microsoft n’est pas satisfait de cela et souhaite à l’avenir apporter Cloud Gaming à Smart TV comme une application de plus. Le but est très simple, que l’on puisse jouer où l’on veut grâce à Xbox Cloud Gaming. Aujourd’hui, une nouvelle étape s’ouvre pour cette offre de Microsoft qui change les règles du monde du jeu vidéo.