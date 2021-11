Événement Halo Infinite Tenrai : qu’est-ce que c’est et comment débloquer l’armure Yoroi

Halo Infinite est déjà présent pour Microsoft. Bien que la campagne reste prévue pour le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC, la bêta multijoueur permet à la communauté d’entrer dans tous les contenus du premier jour. En effet, vos progrès seront sauvegardés une fois sa commercialisation officielle.

Son caractère free to play révèle un support totalement différent. Nous pouvons nous attendre à de nouveaux contenus qui arriveront tout au long de la saison. Le premier, Heroes of Reach, a déjà braqué les projecteurs sur son premier événement, Fracture : Tenrai. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater.

Quand est-ce que Fracture : Tenrai commence dans Halo Infinite ?

Le premier événement Halo Infinite devrait arriver le 23 novembre (heure à déterminer). Ce sera gratuit, c’est-à-dire que vous recevrez votre offre sans frais supplémentaires. Il durera une semaine, vous aurez donc jusqu’au 30 novembre pour en profiter.

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été divulgué. De 343 Industries, ils soulignent que l’on peut s’attendre à « une playlist spéciale et un pass événementiel spécifique ». Ce pass sera distinct du pass de combat de la saison Heroes of Reach

Comment débloquer l’armure Yoroi ?

L’armure Yoroi est disponible dans le sélecteur d’armure, dans le menu de personnalisation Halo Infinite. Vous pouvez voir l’ensemble et toutes les pièces individuellement.

L’étude assure que son déverrouillage sera également gratuit. Il y aura une variante spéciale disponible dans la boutique premium, mais cela n’affectera pas celle que nous voyons dans le menu. Il faudra attendre le 23 novembre pour l’obtenir.

Dans le cas où vous ne pourriez pas jouer pendant cette semaine, ne vous inquiétez pas : l’événement sera répété tout au long de la saison. Jusqu’au 2 mai 2022, date à laquelle Heroes of Reach prendra fin, nous verrons l’événement Terai « revenir plusieurs fois ».

Source : point de cheminement Halo