Le cannabis pendant la grossesse augmente le stress et l’agressivité chez le bébé

Cela a été révélé par les résultats d’une nouvelle étude qui a révélé des niveaux accrus d’anxiété, d’agressivité et d’hyperactivité chez les bébés nés de mères qui ont pris ce médicament cannabinoïde pendant la gestation.

L’utilisation du cannabis comme médicament, ou cannabis médical, pendant la grossesse réduit l’expression de certains gènes d’activation immunitaire dans le placenta, ce qui entraîne une augmentation des niveaux d’anxiété, d’agressivité et d’hyperactivité chez le bébé. C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude menée aux États-Unis, où l’utilisation de ce médicament cannabinoïde est autorisée pour le traitement de divers maux.

« Nous savons que les cannabinoïdes jouent un rôle dans la modulation du stress, c’est pourquoi certaines personnes consomment du cannabis pour réduire l’anxiété et se détendre. – a déclaré l’auteur principal de la recherche, la psychologue Yoko Namura de l’école de médecine Icahn du mont Sinaï à New York -. Mais notre étude montre que la prise pendant la grossesse a l’effet inverse sur les bébés, provoquant une augmentation de l’anxiété, de l’agressivité et de l’hyperactivité par rapport aux bébés qui n’ont pas été exposés au cannabis pendant leur gestation.« .

La recherche a porté sur 322 couples mère-enfant qui ont participé à une étude à long terme sur le stress pendant la grossesse. À environ six ans, chaque enfant a été évalué pour les traits neurocomportementaux, les niveaux d’hormones de stress (cortisol) en analysant la variabilité des cheveux et de la fréquence cardiaque au repos et en présence de stimuli auditifs. Pour un sous-ensemble de bébés, les chercheurs ont également analysé des échantillons de placenta prélevés à la naissance, qui ont été traités pour le séquençage de l’ARN. « L’analyse des cheveux a révélé une augmentation des niveaux de cortisol chez les bébés nés de mères ayant consommé du cannabis pendant la grossesse – indiquer les savants dans leurs travaux publiés sur PNAS -. Ces enfants présentaient également une faible variabilité de la fréquence cardiaque, qui est associée à de multiples troubles liés à l’anxiété chez les enfants et les adultes et constitue un facteur de risque de maladie cardiovasculaire.« .

Le séquençage de l’ARN du placenta a également révélé une diminution de l’expression des gènes associés à la fonction du système immunitaire chez les mères consommatrices de cannabis. Parmi les gènes affectés figuraient ceux qui aident à se défendre contre les agents pathogènes en régulant les cytokines pro-inflammatoires et les marqueurs de type cellulaire immunitaire. La suppression de ces gènes était directement corrélée avec les niveaux d’anxiété montrés chez les enfants, ce qui corrobore les observations sur l’impact du cannabis sur les traits neurocomportementaux.

« Dans l’ensemble, nos résultats révèlent une relation entre la consommation maternelle de cannabis et les gènes qui régulent la réponse immunitaire dans le placenta en tant que médiateur potentiel du risque de problèmes liés à l’anxiété dans la petite enfance.« Expliquent les universitaires qui, tout en précisant qu’il s’agit d’une étude sur un nombre limité d’enfants, soulignent les risques pour les femmes enceintes liés à l’utilisation de ce type de médicament. « Les prendre pendant la grossesse peut avoir un impact à long terme sur les enfants en augmentant les niveaux d’anxiété, d’agressivité et d’hyperactivité chez les enfants« .