Le créateur a expliqué pourquoi il ne peut plus toucher le même public qu’avant, dans une réflexion que d’autres collègues ont faite avant lui.

Après les aveux de St3pNy, même le youtubeur italien le plus connu en Italie avoue être dans une période délicate de son séjour sur la plateforme de partage de vidéos. Dans un clip publié ces dernières heures, Lorenzo Ostuni – alias Favij – a exposé ses perplexités sur l’évolution de l’offre de contenu vidéo en ligne à ses plus de 6 millions et 200 000 followers : ironiquement, la vidéo, intitulée « Don’t I make more vues? » , s’est rapidement retrouvé parmi les clips tendance sur la plate-forme.

« La donne a changé »

Il y a quelques mois à peine, Favij fêtait ses 10 ans sur YouTube : il fait partie des créateurs qui ont d’abord cru au potentiel de la plateforme et cet enthousiasme l’a certainement récompensé, mais la situation actuelle a beaucoup changé par rapport à ces années et il est le premier à le souligner : « Quand j’ai commencé il y avait peu de contenus, donc on est allé chercher des chaînes. Aujourd’hui pourtant, les contenus arrivent au visage des spectateurs et ce n’est plus le créateur qui attire l’attention, mais le single contenu. Cela rend ceux qui font ce métier moins performants que par le passé. Car aujourd’hui il y a de tout sur le web, et si un créateur reste attaché à ce concept, il en fait une vie de… «

La baisse depuis 2017

Favij a identifié en 2017 le moment où sa chaîne a commencé à souffrir d’un changement dans la relation entre l’offre et la demande de contenu sur YouTube : « En 2017, Fortnite s’est dépeuplé, et cette période a commencé dans laquelle » ça dépend de ce que vous apportez, ça ne le fait pas » Ça ne dépend pas de qui vous êtes. « J’ai dit non : je ne voulais pas apporter quelque chose qui ne m’a pas diverti au détriment de la vue. À partir de ce moment, la chaîne a commencé à descendre lentement et d’autres choses sont arrivées que je devrais ai apporté et à la place je n’ai pas apporté. Je suis content de ce choix : je l’ai fait en connaissance de cause et en sachant où il m’a mené ».

La transformation de Favij : comment il était et comment il est devenu le youtubeur le plus célèbre

« Fais ce qui te fait du bien »

Comme il l’a lui-même rappelé, la situation que vit Favij est similaire à celle dans laquelle se trouvent le collègue St3pNy et d’autres youtubeurs. La solution pour les créateurs selon Favij est d’arrêter de courir après les tendances et les visualisations et de commencer à poursuivre leurs passions. « Si un créateur fait ce qu’il veut, il n’est jamais vaincu », a déclaré Ostuni, affirmant que la baisse des effectifs l’avait libéré de l’angoisse de devoir maintenir « la barre haute » des résultats obtenus.