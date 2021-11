La Suède lance les premiers datacenters 100 % décarbonés

La région suédoise des centres de données de Microsoft s’est engagée à réduire les émissions de carbone, à obtenir la certification zéro déchet et à fonctionner avec une énergie 100 % sans carbone. La région des centres de données de Microsoft en Suède sera alimentée par une alimentation 100 % sans carbone avec une alimentation 24h/24 et 7j/7, coïncidant avec son partenaire Vattenfall. Pour soutenir ses opérations, Microsoft a signé des accords pour de nouveaux projets d’énergie renouvelable avec bp, Enlight Renewable Energy, European Energy, NTR, Prime Capital et wpd. De plus, la Suède est la première région de centre de données de Microsoft dont les générateurs de secours fonctionneront sur Preem Evolution Diesel Plus. Le premier carburant nordique écolabellisé au monde. Il contient au moins 50 % de matières premières renouvelables et une réduction presque équivalente des émissions nettes de dioxyde de carbone. Tout cela par rapport aux mélanges diesel fossiles standard.