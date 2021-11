Qu’est-ce que le basaliome et comment reconnaître ce type de tumeur qui peut se cacher sur la peau

Le basaliome, ou carcinome basocellulaire (BCC), est le type de cancer de la peau le plus courant et est plus fréquent chez les personnes ayant des antécédents d’exposition au soleil, en particulier aux rayons ultraviolets (UV).

Quand on parle de peau, on pense souvent simplement à un grand tissu qui recouvre notre corps, c’est-à-dire la couche la plus externe qui est directement en contact avec l’environnement. Cependant, sa complexité (il se compose de trois couches principales : l’épiderme, le derme et l’hypoderme) et la variété des cellules qui le composent, chacune avec son propre rôle spécifique, en font l’un des organes les plus complexes et les plus importants de notre corps. Prendre soin d’eux et observer attentivement tout changement peut nous protéger d’une série de problèmes qui, s’ils ne sont pas correctement traités, peuvent dans plusieurs cas donner lieu à des conditions plus ou moins dangereuses.

L’un des troubles les plus fréquents, souvent lié à une mauvaise exposition au rayonnement solaire et en particulier aux rayons ultraviolets (UV), est le basaliome, ou carcinome basocellulaire (BCC), un type de cancer de la peau qui survient après une croissance anormale et incontrôlée de certains épidermes. cellules, appelées cellules basales. Aux États-Unis seulement, environ 4 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, principalement chez des personnes à la peau claire de plus de 40 ans, ce qui représente environ 15 % de tous les cancers. En Italie, l’incidence est d’environ 100 cas pour 100 000 habitants et, hors mélanome, représente 8 csi des cancers de la peau sur 10. De nombreuses études épidémiologiques ont également montré que son incidence est significativement plus faible dans les populations à peau foncée ou qui reçoivent une faible exposition aux UV. .

Qu’est-ce qu’un basaliome et comment le reconnaître

Le basaliome peut survenir principalement dans les parties du corps les plus exposées au soleil, telles que le visage, le cuir chevelu, les oreilles, le cou, les épaules et le dos, mais il est bon de se rappeler qu’il peut survenir n’importe où sur le corps. Il peut apparaître comme une plaie ouverte, qui ne guérit pas ou qui peut sembler guérir puis revenir, comme une zone rouge ou irritée, comme une bosse ou une bosse brillante, comme une petite bosse rose avec des bords légèrement surélevés, ou une cicatrice plate de couleur pâle.

Le basaliome peut se manifester sous différents aspects pouvant ressembler à des lésions cutanées non cancéreuses / Crédit : Skin Cancer Foundation

« Le plus souvent – les manuels MSD indiquent – le carcinome basocellulaire commence comme une papule brillante, qui s’agrandit lentement et qui, après quelques mois ou années, montre une bordure brillante et nacrée avec des vaisseaux congestionnés proéminents (télangiectasies) à la surface et une partie centrale bassin ou ulcère. Des croûtes ou des saignements récurrents ne sont pas inhabituels. Communément, ces carcinomes peuvent alternativement croûter et cicatriser ».

Étant donné que tous les CBC ne se ressemblent pas, ils peuvent rappeler des affections cutanées non cancéreuses, telles que le psoriasis ou l’eczéma, mais aussi être confondus avec des marques d’acné ou des grains de beauté normaux. Pour cette raison, selon votre instinct, ils peuvent être difficiles à diagnostiquer et, en cas de doute, il est recommandé de passer un examen médical ou de consulter un dermatologue. Le diagnostic repose sur la biopsie et l’examen histologique.

Les causes du basaliome

Comme le rapporte l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), les causes du basaliome peuvent être recherchées dans une série de facteurs d’origine environnementale, constitutionnelle, familiale ou en contact avec des substances chimiques. « Cependant – précise l’organisme italien – l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil et l’utilisation de transats et lampes solaires représentent le principal facteur de risque, surtout chez les personnes qui ont été très exposées à ce rayonnement à un jeune âge, notamment avant la âge de 18 ans ».

D’autres facteurs qui augmentent le risque de développer un basaliome sont le contact avec l’arsenic, l’exposition aux rayonnements ionisants, une défaillance du système immunitaire, due par exemple à la prise d’immunosuppresseurs (médicaments utilisés après les greffes), ou des maladies comme, par exemple, le SIDA, certains traitements pour le psoriasis, les antécédents familiaux de basaliome et certaines anomalies génétiques.

Traitement et prévention des basaliomes

Le traitement du carcinome basocellulaire est déterminé par l’aspect clinique, la taille, la localisation et le stade du cancer : s’ils sont détectés tôt, la plupart des CBC peuvent être traités et guéris. Les options comprennent le curetage et l’électrodessiccation, la chirurgie d’excision chirurgicale, la cryochirurgie, la chimiothérapie topique et la thérapie photodynamique ou, occasionnellement, la radiothérapie. « Les tumeurs récurrentes ou incomplètement traitées, les grosses tumeurs, les tumeurs sur des sites récurrents (par exemple dans la tête et le cou) et les tumeurs de type morphée avec des bords indistincts sont souvent traitées par chirurgie de Mohs microscopique, dans laquelle les bords des tissus sont progressivement enlevés jusqu’à ce que les échantillons sont sans tumeur ».

La principale stratégie de prévention contre les basaliomes et, en général, contre tous les cancers de la peau, est de se protéger des rayons UV. « Vous pouvez réduire le risque de BCC et d’autres formes de cancer de la peau en adoptant une série de mesures de protection, simples et intelligentes », soulignent les experts de la Skin Care Foundation. Par conséquent, limitez l’exposition aux rayons ultraviolets, évitez les bains de soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, couvrez les parties du corps les plus exposées (par exemple, porter un chapeau ou des chemises à manches longues) et utilisez des crèmes avec des facteurs de protection solaire et UVA/UVB protection, en prenant soin de les appliquer plusieurs fois par jour, ils peuvent assurer une protection complète et continue. D’autres précautions concernent l’utilisation des transats et lampes solaires qu’il faut éviter, ainsi que le contact avec certains produits chimiques nocifs (arsenic, goudron, charbon, paraffine) pouvant provoquer l’apparition d’un basaliome.

À quel point le basaliome est-il dangereux

Dans la plupart des cas, le basaliome peut être guéri définitivement par exérèse chirurgicale. Si elles sont laissées sans surveillance, les lésions peuvent s’étendre au-delà du site tumoral d’origine, devenant défigurantes et dangereuses, localement invasives, s’étendant en largeur et en profondeur dans la peau et détruisant les tissus et les os. Plus vous attendez avant de traiter un BCC, plus il est probable qu’une rechute, parfois multiple, se produise. « Les métastases sont rares mais la croissance locale peut être très destructrice », soulignent les manuels du MSD. Dans les rares cas où le basaliome se propage à d’autres parties du corps, la tumeur peut devenir particulièrement agressive et, dans des cas encore plus rares, ce type de tumeur peut être fatal.