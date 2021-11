Netflix lance un site Web révélant son top dix hebdomadaire des titres les plus consultés

Récapitulatif : Netflix est beaucoup plus ouvert sur le nombre de personnes qui regardent son contenu ces jours-ci, mais la façon dont il classait les titres auparavant en fonction du fait que quelqu’un avait regardé les deux premières minutes au cours de ses 28 premiers jours sur le service était toujours controversée. Cette mesure a maintenant changé pour le nombre total d’heures regardées par semaine, et la société a lancé un site Web répertoriant ses émissions et films les plus populaires.

Comme son nom l’indique, le Top 10 sur Netflix est un site Web autonome de la société qui répertorie son contenu en fonction du nombre d’heures visionnées la semaine précédente. Il spécifie également combien de semaines un film/une émission a été dans le top 10. Les visiteurs peuvent consulter quatre tableaux distincts pour les films et émissions de télévision anglais et non anglais.

Les listes suivent le nombre total d’heures de visionnage du lundi précédent au dimanche avant d’être publiées le mardi. Le film le plus regardé la semaine dernière était Red Notice. Il semble que les critiques peu élogieuses de la comédie d’action Ryan Reynolds, The Rock et Gal Gadot ne l’aient pas empêché d’attirer plus de 148 millions d’heures de visionnage entre le 8 et le 14 novembre. Titre anglais avec près de 18 millions de vues.

Dans la catégorie TV, la troisième saison de Narcos a pris la première place avec plus de 50 millions d’heures de visionnage. Ce qui n’est pas du tout surprenant, Squid Game était la série non anglaise la plus populaire, avec 42,8 millions d’heures et neuf semaines dans le top dix. Netflix note que différentes saisons d’une émission sont classées comme des titres différents, et il compte les visionnages répétés d’épisodes au cours de cette saison dans le total global.

Il est possible de voir les 10 premiers tableaux dès le 28 juin, lorsque Paternité était le meilleur film et la saison 1 de Sex/Life le meilleur spectacle.

Netflix dit qu’il mettra également à jour ses films et émissions de télévision les plus populaires de toutes les listes de temps, qui sont basées sur le nombre total d’heures visionnées au cours des 28 premiers jours d’un titre sur le service.

Pablo Perez De Rosso, vice-président de la stratégie de contenu de Netflix, a écrit que « les mesures traditionnelles comme le box-office ou la part d’audience (conçues pour aider les annonceurs à comprendre le succès de la télévision linéaire) ne sont pas pertinentes pour la plupart des streamers, y compris Netflix. »

« L’engagement, mesuré par le nombre d’heures visionnées, est un indicateur fort de la popularité d’un titre, ainsi que de la satisfaction globale des membres, ce qui est important pour la rétention des services d’abonnement », a ajouté Perez De Rosso. « Les gens veulent comprendre ce que signifie le succès dans un monde de streaming, et ces listes offrent la réponse la plus claire à cette question dans notre industrie. »