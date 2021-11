Ces gants vous feront sentir les objets du métaverse Facebook comme si vous les touchiez

Ils utiliseront des valves d’air pour restituer à la peau la sensation du toucher et la texture des objets saisis dans le monde virtuel.

Avec le changement de nom du groupe Facebook en Meta, la multinationale dirigée par Mark Zuckerberg va commencer à parler de plus en plus avec insistance de metaverse – la simulation de réalité virtuelle en ligne qui pourrait héberger des millions de personnes en 10 ans. Alors que la plupart des gens se demandent si un tel avenir est même souhaitable, les ingénieurs de Meta ont présenté l’un de ses éléments fondamentaux : une paire de gants qui vous permettra de toucher des objets de réalité virtuelle et de ressentir leur sensation sur votre peau comme s’ils étaient réels. .

Comment sont fabriqués les gants tactiles de Meta

Les appareils sont apparus dans une vidéo publiée hier, mais les chercheurs de Meta y travaillent depuis des années. C’est une paire de gants qui fonctionnent avant tout comme des contrôles pour la réalité virtuelle : tout d’abord les capteurs qu’ils contiennent permettent de représenter le mouvement de la paume et des cinq doigts dans le monde numérique, tandis que les marqueurs graphiques permettent aux caméras installées sur aux téléspectateurs de comprendre où les mains sont positionnées dans l’espace 3D, en les visualisant au bon endroit de la simulation. La nouveauté, ce sont des actionneurs réalisés avec des valves d’air, positionnées en grand nombre sur la paume des gants et le long des doigts et prêtes à gonfler et dégonfler si nécessaire.

Sentir et saisir le virtuel

Avec une action coordonnée, les valves peuvent effectuer deux actions : d’une part, presser doucement le gant contre la peau, et d’autre part, offrir une résistance aux mouvements de la main, pour rendre plus difficile par exemple la flexion des doigts dans une prise. Tout sert à plusieurs fins : simuler l’expérience du toucher en un point précis – du bout des doigts jusqu’au dos – et d’autre part faire croire que l’on saisit réellement les objets présents dans le monde virtuel : ces deux expériences combinées doivent restituez des sensations crédibles lorsque vous faites face aux opérations quotidiennes les plus courantes, de la poignée de main au jeu.

Les gants présentés ne sont pas encore parfaits, et les chercheurs devront encore les améliorer sur de nombreux aspects tels que la précision des sensations représentées, la taille générale des appareils, le retour de sensations accessoires comme la chaleur et surtout le processus de fabrication à réaliser. dans toutes les tailles nécessaires. Beaucoup de temps passera avant de les voir sur le marché, mais le groupe n’est pas pressé : sa vision du métavers ne se concrétisera pas avant des années.