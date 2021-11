De nombreux exemples de caravelles portugaises, une espèce « extraterrestre » connue pour son venin mortel, s’échouent le long des côtes occidentales du Royaume-Uni.

Une caravelle portugaise photographiée aux Açores. Crédit : Andrea Centini

Après des jours de mauvais temps et une forte tempête, de nombreux spécimens de caravelle portugaise (Physalia physalis), une créature marine océanique vaguement semblable à celle d’une méduse, se sont échoués le long des côtes occidentales du Royaume-Uni. C’est en fait un siphonophore, une collection de quatre organismes différents (appelés zooïdes) qui vivent en symbiose et dépendent les uns des autres pour leur survie. La caravelle portugaise est connue dans le monde entier pour son poison extrêmement puissant ; les piqûres, en effet, en plus d’être extrêmement douloureuses, peuvent paralyser les membres, laisser des marques semblables à des brûlures et tuer un homme d’un choc anaphylactique.

Les échouages ​​trouvés le long de la côte de St. Anne Beach (près de Blackpool), d’Ainsdale Beach dans le Merseyside et dans d’autres régions britanniques ont eu une large couverture médiatique dans la presse britannique, car la caravelle portugaise n’est pas une espèce qui vit normalement dans les eaux de « sa majesté », c’est pourquoi il est défini étranger. On le trouve au cœur de l’océan Atlantique, de l’océan Indien et du Pacifique, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales, mais il peut être facilement rencontré même à des latitudes plus élevées, comme, par exemple, au large des côtes de l’archipel des Açores. . . . La caravelle portugaise arrive occasionnellement par le détroit de Gibraltar également dans la mer Méditerranée occidentale, où les observations sont de plus en plus fréquentes.

En 2010, une caravelle portugaise a tué une femme de 69 ans alors qu’elle se baignait à Villaputzu, en Sardaigne. Il s’agit probablement du premier cas mortel enregistré en Méditerranée à cause de cet organisme « extraterrestre ». « C’est un siphonophore flottant, avec une énorme vessie d’air. Le corps de l’animal n’est pas très grand mais les tentacules peuvent mesurer jusqu’à 20 mètres de long. Il pique à un endroit avec un long tentacule. Si la méduse est robuste, et si la piqûre se produit pendant que l’animal pêche, les symptômes, chez la victime, sont très forts, semblables à ceux d’une décharge électrique très forte, et le signe qui reste est comme celui d’un rouge- fer chaud reposant sur la peau », a déclaré à l’ANSA le professeur Ferdinando Boero, professeur de zoologie et d’anthropologie à l’université de Naples Federico II et à l’époque chef du projet « Occhio alla medusa » au moment de l’accident mortel.

L’un des spécimens récemment échoués en Grande-Bretagne a été repéré par Karl Lee, un habitant d’Ainsdale Beach, qui a raconté son expérience au Liverpool Echo : « C’était très étrange. Au début, je pensais que c’était un ballon, jusqu’à ce que je regarde de plus près et l’identifie à l’aide d’une application et réalise ce que c’était et à quel point ils étaient dangereux. J’ai découvert qu’ils s’échouaient le long de la côte de Cornwall à Cumbria ». L’homme avait remarqué le pneumatophore, ou la poche d’air dont parlait le professeur Boero. De couleur violacée et rose, cette composante située au-delà de la surface de l’eau permet au siphonophore d’être emporté par les vents et les courants marins. La caravelle portugaise ne nage pas activement, mais se comporte comme un organisme planctonique, donc en cas de conditions météorologiques défavorables, elle peut être transportée même très loin de la zone où elle vit normalement, comme cela s’est produit récemment au Royaume-Uni. Étant donné que les tentacules très longs – chez certains spécimens atteignent 30 à 50 mètres – sont très dangereux même lorsque les animaux sont morts, répandre la nouvelle de la présence de ces carcasses sur les plages peut éviter que quelqu’un ne se blesse gravement en les touchant.