Atari vend 2600 jeux inédits au format cartouche dans le cadre du programme AtariXP

En bref : Atari lance le programme AtariXP dans lequel la société de jeux rétro vendra 2600 jeux inédits comme Aquaventure, Saboteur et Yars’ Return en format cartouche. Ces jeux seront disponibles en édition standard au prix de 49,99 $ et en édition collector au prix de 149,99 $.

Dans les années 70 et au début des années 80, l’Atari 2600 était l’une des consoles de jeux domestiques les plus populaires, offrant une variété de jeux pour tous les goûts, tels que Pac-Man, Space Invaders, ET et Asteroids. Cette gamme, cependant, aurait pu être encore plus importante sans quelques jeux qui ont été annulés pendant le développement.

Maintenant, Atari lancera certains de ces jeux inédits via AtariXP, un nouvel éditeur dédié aux jeux Atari rares et inédits au format physique des années 1970 et 1980. Outre les jeux terminés qui n’ont jamais été officiellement lancés, AtariXP prévoit également de publier des jeux lancés en quantités limitées, difficiles à trouver au format physique ou dignes d’être mis à jour avec des graphismes et des contrôles améliorés.

Pour l’instant, seuls Aquaventure, Saboteur et Yars’ Return sont disponibles en pré-commande et comprendront la boîte de jeu de style classique, un manuel d’instructions, une affiche et un livre d’art à couverture rigide.

AtariXP ne produira que 1 500 cartouches en édition standard et 1 983 unités en édition collector de chaque jeu. Les éditions standard sont désormais disponibles en pré-commande pour 49,99 $, avec une date d’expédition prévue le 13 décembre. Les unités de l’édition Collector coûtent 149,99 $ et devraient être expédiées au début de 2022.

La tendance des jeux rétro est là pour rester, et au fil du temps, de plus en plus de jeux et de systèmes commencent à entrer dans cette catégorie. Par exemple, lorsque les jeux rétro ont commencé à exploser dans les années 2010, une PS2 n’avait que 10 ans, mais aujourd’hui, en tant que console de 20 ans, les joueurs la considèrent désormais comme un système rétro.

Si vous aimez jouer à d’anciens jeux, il existe des tonnes d’alternatives. Les plus évidents sont les émulateurs, mais il existe également des consoles dédiées aux jeux rétro comme l’Atari VCS, qui est maintenant disponible dans le commerce, la Panic Playdate et diverses consoles analogiques, telles que la Pocket et la TurboGrafx. Par ailleurs, vous pouvez également acquérir des accessoires facilitant la lecture des anciennes cartouches, comme l’Epilogue GB Operator.