Nvidia transforme son image scaler en une alternative open source au DLSS, concurrent d’AMD FSR

Vue d’ensemble : la mise à jour de novembre 2021 de Nvidia couvre plusieurs sujets concernant ce que l’entreprise fait avec sa technologie de reconstruction d’image. L’histoire principale est sa technologie de mise à l’échelle d’image améliorée, appelée Nvidia Image Scaling, qu’elle propose désormais comme alternative au DLSS et au FSR d’AMD dans l’espoir d’obtenir un support plus large pour les développeurs.

Il y a eu beaucoup d’éloges pour le DLSS de Nvidia – une fonctionnalité qui, dans les jeux qui le prennent en charge, rend les images de résolution inférieure aussi bonnes ou meilleures que les images de résolution plus élevée, améliorant ainsi les performances. Cela fonctionne grâce à une combinaison de l’IA, de l’utilisation des informations des images précédentes et des cœurs tenseurs des cartes graphiques RTX de Nvidia. Les analyses de groupes comme DigtialFoundry d’Eurogamer ont soutenu que les utilisateurs devraient toujours l’activer chaque fois qu’il est disponible.

Le FSR d’AMD essaie également d’améliorer les performances en augmentant la mise à l’échelle des images à partir de résolutions inférieures grâce à des méthodes telles que la mise à l’échelle spatiale et la netteté. Il n’utilise pas l’IA ou les informations des images précédentes, mais fonctionne sur la plupart des GPU, qu’ils soient AMD ou Nvidia.

Les comparaisons entre les deux dans les jeux qui utilisent les deux ont montré que FSR est plus simple et finalement moins efficace. Pourtant, plusieurs grands jeux ont récemment choisi de prendre en charge FSR avant d’ajouter DLSS, voire à la place de DLSS. Les exemples incluent Far Cry 6, Deathloop, Resident Evil Village et Back 4 Blood. Cela est probablement dû aux exigences moins strictes de FSR et au fait qu’AMD l’a rendu open source, de sorte que tout le monde peut potentiellement l’implémenter.

Apparemment en réponse, Nvidia a annoncé qu’il ajoutait plus de fonctionnalités à son scaler d’image existant. Il ne s’agit pas de DLSS, mais plutôt d’un simple convertisseur ascendant similaire à FSR qui dispose désormais d’un algorithme de netteté amélioré avec un filtre à six touches, quatre mises à l’échelle directionnelles et des filtres de netteté adaptatifs.

Nvidia Image Scaling est activé dans le panneau de configuration Nvidia sous « Gérer les paramètres 3D ». Une fois activé, il ajoutera cinq nouvelles résolutions sélectionnables via les menus de paramètres du jeu, en fonction d’un pourcentage de la résolution native de votre écran, de 85 % à 50 %. Notamment, ce dernier n’est pas disponible pour les moniteurs 1080p.

Une fois qu’un utilisateur a sélectionné l’une de ces résolutions avec un jeu en mode plein écran, Nvidia Image Scaling devrait passer de celle-ci à la résolution native de l’écran. Si un jeu ne prend pas en charge le plein écran, un utilisateur peut simplement utiliser Nvidia Image Scaling pour modifier la résolution du bureau.

Nvidia Image Scaling a même une superposition dans le jeu qui devrait afficher les résultats en temps réel. Cela se fait via GeForce Experience, qui peut également être utilisé pour configurer Nvidia Image Scaling. Appuyer sur Alt+F3 pendant que vous jouez à un jeu vous permettra d’ajuster la quantité de netteté pendant le jeu et de voir immédiatement la différence.

Nvidia propose même ses propres comparaisons approfondies entre Nvidia Image Scaling, FSR et DLSS. La société souhaite clairement que les développeurs et les joueurs utilisent DLSS, qui est le meilleur dans tous les clichés comparatifs. Nvidia Image Scaling, en revanche, ressemble beaucoup à FSR lorsque les trois méthodes sont comparées dans Necromunda: Hired Gun. Dans les autres comparaisons, Nvidia semble regrouper FSR et son Image Scaling sous le nom de « spatial upscaling ».

Comme FSR, Nvidia rend Image Scaling open source, il pourrait donc certainement être pris en charge sur AMD et même sur les prochaines cartes graphiques d’Intel à l’avenir.

En plus de montrer sa nouvelle technologie de mise à l’échelle, Nvidia a également annoncé la mise à niveau de DLSS vers DLSS 2.3, qui est censée améliorer certains des défauts de DLSS. Les jeux utilisant DLSS sont parfois connus pour introduire un effet fantôme en raison de la façon dont la fonctionnalité gère les vecteurs de mouvement d’un jeu. La version PC de Death Stranding en est un bon exemple.

Nvidia prétend résoudre ce problème avec DLSS 2.3 pour réduire les images fantômes, en citant Cyberpunk 2077 comme exemple. DLSS 2.3 devrait également améliorer la reconstruction des particules, ce que Nvidia a montré dans Doom Eternal.