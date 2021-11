Une femme a vaincu le VIH sans traitement médical : c’est le deuxième cas au monde

Avant elle, une seule autre femme a réussi à se débarrasser du virus sans recevoir aucun traitement.

Une femme argentine anonyme qui a été diagnostiquée séropositive en mars 2013 est peut-être la deuxième personne au monde à avoir vaincu le virus sans médicaments ni greffe de moelle osseuse. Avant elle, une seule autre personne, la patiente californienne Loreen Willenberg, avait supprimé le VIH pendant des décennies sans l’aide d’aucun traitement. Deux autres patients qui ont fait la une des journaux pour avoir apparemment vaincu l’infection – Timothy Brown (le « patient de Berlin ») et Adam Castillejo (le « patient de Londres ») – Londres – avaient tous deux subi une greffe de moelle osseuse car ils étaient atteints de cancers du sang, un traitement qui avait amené le virus à un niveau de rémission si soutenu qu’il ne pouvait plus être détecté même en l’absence de thérapie antirétrovirale (TAR).

Le cas de la femme argentine, que les chercheurs ont appelée la « patiente d’Esperanza » d’après sa ville natale, a été suivi pendant huit ans à partir du diagnostic du VIH, au cours desquels les contrôles de la charge virale n’ont montré aucun signe d’infection active dans le corps ni aucun signe de maladie associée au VIH. Son cas a été décrit dans une étude publiée dans la revue scientifique Annales de médecine interne.

Au cours du suivi de huit ans de la patiente, la femme avait pris des médicaments antirétroviraux (TARV) uniquement pendant la grossesse (entre 2019 et 2020) et, immédiatement après l’accouchement (son bébé est né sain et négatif pour le virus), avait arrêté thérapie. Cependant, les contrôles ultérieurs n’ont montré aucun signe d’infection active.

« Ce qui distingue son cas, c’est l’absence de provirus VIH-1 intacts détectables et de particules virales VIH-1 compétentes pour la réplication dans un grand nombre de cellules (150 millions de cellules CD4 + T, éd.) – les chercheurs ont précisé -. Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que ce patient peut avoir obtenu naturellement une cure de stérilisation pour l’infection par le VIH-1, ce qui soulève la possibilité qu’une cure de stérilisation soit un résultat extrêmement rare mais possible.« .