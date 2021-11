Les tricheurs de Call of Duty risquent d’être bannis de tous les jeux actuels et futurs de la série

Une patate chaude : personne n’aime les tricheurs, et peu de gens s’opposeront à ce qu’ils soient définitivement bannis d’un jeu, mais est-ce que bannir quelqu’un de tous les titres précédents, actuels et futurs d’une franchise est excessif ? Pour les tricheurs Call of Duty, c’est le scénario auquel ils peuvent être confrontés.

Dans un article intitulé Ricochet Anti-Cheat Progress Report, le département anti-triche de CoD, Team Ricochet, révèle quelques mises à jour de ses politiques anti-triche dans le CoD: Vanguard récemment publié, y compris des changements assez controversés.

L’une des plus grandes surprises est que les tricheurs persistants qui sont définitivement bannis de Vanguard risquent d’être bannis de toute la série Call of Duty. Cela n’inclut pas seulement les 20+ jeux CoD sortis à ce jour (le cas échéant), mais également tous les futurs titres. « Les suspensions permanentes pour infractions à la sécurité peuvent désormais s’appliquer à l’ensemble de la franchise, y compris Call of Duty: Vanguard ainsi que tous les titres passés, présents et futurs de la franchise Call of Duty », lit-on.

Il y aura bien sûr des moyens pour les tricheurs de contourner de telles interdictions, bien que le message ajoute que « toute tentative de cacher, de déguiser ou d’obscurcir votre identité ou l’identité de vos périphériques matériels peut également entraîner une suspension permanente ». En fin de compte, cela montre les extrêmes qu’Activision est prêt à aller pour lutter contre le problème de la triche qui sévit dans tant de jeux.

De plus, l’élément controversé au niveau du noyau de Ricochet arrive dans Call of Duty: Warzone, avec la mise à jour Pacific qui sera lancée en décembre. Il arrivera à Vanguard à une date ultérieure.

Alors que les systèmes anti-triche basés sur des pilotes au niveau du noyau deviennent de plus en plus courants, comme dans des jeux tels que Valorant, Watch Dogs: Legion, Apex Legends et bien d’autres, les risques de sécurité potentiels et l’impact sur les performances du système qu’ils présentent sont une préoccupation pour beaucoup de joueurs.