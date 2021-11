Dying Light 2 : Comment le départ de Chris Avellone a-t-il affecté l’histoire ?

Le monde post-apocalyptique de Dying Light 2: Stay Human prendra vie très bientôt, lors de sa sortie en février prochain. Tout au long de ces années de développement, il y a eu des changements, comme le départ de Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II) à la suite d’allégations de harcèlement présumé, qu’il a nié dans une déclaration. Dans une interview avec Netcost-Security, le principal concepteur du jeu, Tymon Smektała, a évoqué cette question. Selon ses dires, le titre n’a pas été altéré par l’au revoir, puisqu’ils ont une grande équipe de scénaristes.

« Le cœur du jeu est le même parce que Chris nous a aidés », dit-il. « Il nous a appris à travailler avec des récits non linéaires, mais comme avec des produits aussi complexes, ils sont toujours fabriqués avec beaucoup de monde. » Ils disposent donc d’une « équipe » au sein du service narratif, composée « d’une vingtaine de personnes ». De plus, l’intrigue n’a pas été développée par Avellone.

« L’histoire a été écrite par des scénaristes polonais qui ont travaillé sur une très célèbre série polonaise créée par HBO. Ces personnes, qui ont beaucoup d’expérience en télévision, ont su tirer parti de ce que nous avons appris de la construction de jeux non linéaires et y appliquer leurs propres idées et leur propre histoire. »

Avellone sur Techland : pas de rancune

Lorsque Chris Avellone a rompu le silence, il a déclaré qu’il n’en voulait pas à Techland ou à Wildcat. Les deux studios ont décidé de couper les ponts lorsque l’affaire a été révélée. « Les entreprises ne peuvent même pas demander du temps pour enquêter sans se faire dire qu’elles ne croient pas aux accusations, même si elles ne sont pas fondées », a-t-il déclaré à l’époque. « Parce que même le retard ou l’envie de vouloir en savoir plus seront jugés et ils seront également annulés. »

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch (Cloud Edition).