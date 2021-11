Des astronautes de l’ISS contraints de se réfugier sur des navettes de retour en raison de débris spatiaux

A l’aube aujourd’hui, des débris spatiaux risquaient de heurter l’ISS. Les astronautes se sont réfugiés dans les navettes pour une éventuelle évacuation d’urgence.

La Station spatiale internationale. Crédit : NASA

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont été contraints de se réfugier sur les navettes amarrées pour le retour sur Terre, en raison d’un dangereux nuage de débris qui aurait pu frapper en totalité le laboratoire en orbite. Il s’agit d’une procédure d’urgence standard prévue pour chaque situation dangereuse ; en effet, il permet à l’équipage de s’échapper en cas d’endommagement irréparable de l’ISS. Heureusement, les débris spatiaux n’ont pas posé de problèmes et les astronautes ont pu reprendre leur travail.

La nouvelle de cette grave situation d’urgence a été diffusée par l’agence de presse Ria Novotni et par Roscomos, l’agence spatiale russe, alors qu’à l’heure actuelle la NASA n’a pas publié de déclarations officielles. La première « rencontre rapprochée » avec le nuage de débris se serait produite vers l’aube ce matin, tandis qu’un deuxième passage dangereux se serait produit environ 90 minutes après le premier, en raison de la trajectoire orbitale. Les centres de commandement sur Terre ont ordonné à l’astronaute américain Mark Vande Hei et à deux cosmonautes russes Anton Shkaplerov et Peter Dubrov de se transférer sur le vaisseau spatial Soyouz MS-19, tandis que les trois autres Américains Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron de la NASA et l’Allemand Matthias Maurer de l’Agence spatiale européenne (ESA) a reçu l’ordre de transférer sur le Crew Dragon Endurance.

Heureusement, les dangereux débris spatiaux n’ont pas intercepté l’orbite de l’ISS et tout l’équipage est revenu rapidement et régulièrement à sa place, comme le rapporte un courrier électronique de Roscomos à Space.com. « Actuellement, l’équipage de la Station spatiale internationale effectue régulièrement des opérations selon le programme de vol. L’orbite de l’objet, qui obligeait aujourd’hui l’équipage à se déplacer dans l’engin spatial selon les procédures standard, s’est éloignée de l’orbite de l’ISS. La station est désormais en zone verte », a indiqué le service de presse de l’agence spatiale russe.

Si ces débris sont interceptés à temps, la Station spatiale internationale est déplacée de manière préventive dans un périmètre de sécurité, qui s’étend sur 25 kilomètres autour du laboratoire et à seulement 750 mètres au-dessus et au-dessous de celui-ci. Vendredi dernier, la dernière manœuvre d’évasion de ce type a été effectuée pour éviter le fragment d’un satellite météorologique chinois lancé en 1999, le Fengyun-1C. Il a été détruit en 2007 lors d’un test militaire et maintenant ses fragments menacent l’ISS. D’après les calculs, un gros morceau serait passé à seulement 600 mètres de la gare. En septembre 2020, une autre manœuvre similaire a été effectuée pour éviter un nuage de débris spatiaux d’origine inconnue. Aujourd’hui, l’avertissement a été si court que les astronautes ont été contraints de se préparer à une évasion audacieuse en cas d’impact.

Heureusement, aucun accident n’a jamais été enregistré en raison de débris spatiaux, l’une des principales menaces pour les astronautes, cependant lors d’une inspection de routine effectuée ces derniers mois sur l’instrument Canadarm2, le bras robotique situé à l’extérieur du laboratoire en orbite, a découvert un trou de environ 5 millimètres, causée par l’impact avec un petit débris spatial. Le gouvernement canadien a confirmé que l’outil continuait de fonctionner correctement malgré l’impact. Si ces débris devaient frapper des structures vitales de l’ISS, les conséquences seraient catastrophiques pour l’équipage, il existe donc des plans d’évacuation comme celui organisé pour aujourd’hui.